易點天下蘭向輝：出海企業要抱團，共同尋找、解決本地用戶需求

北京2026年4月2日 /美通社/ -- 近日，在貝殼財經年會「 中國企業出海：開放世界，共生共融」閉門沙龍上，易點天下聯合創始人蘭向輝表示，今年中美關稅政策波動對遊戲、短劇等服務貿易企業影響較小，恰好是這些品牌、產品、公司在海外獲得增長的有利時機。同時，全球地緣環境快速變化也推動了更多業已出海的企業，積極地向非美區的廣闊市場拓展新的發展空間。

他認為，面對出海過程中不確定因素，出海企業需要抱團，不僅需要彼此之間抱團，也要與中國本地企業抱團，共同尋找、解決本地用戶的真正需求，「 只有這樣，企業才能長期生存，實現盈利可能，並在當地獲得新的生命力。一家企業沒有那麼多能力、時間和人才做到一條產業鏈才能做到的事情。」

當前，中國企業走向南美、中東等新興市場。對此，蘭向輝表示看好企業深耕某一區域市場的做法。「當企業深耕某一個市場，並且能做到產品可以解決當地用戶實際需求時，它的產品就會生長出濃厚生命力。即使遭遇貿易戰等因素影響，當地用戶仍願意為你的產品買單。」

以耳機出口為例，蘭向輝稱，假設增加關稅影響耳機銷量，企業可以換個思路，例如生產、售賣AI耳機。「在美國，墨西哥裔等西語用戶約占20%人口，如果一款耳機能提供AI功能，實現西語與英語之間的實時翻譯，讓產品附加值變高，就能扛住關稅，同時保證企業利益。」

他強調，當前，從表面來看，出海是指企業走出國門，但實際上，是許多企業員工攜家帶口扎根在當地，深耕本地市場。「這樣的企業可以稱為本土化企業。當地政府在看到你具備相應合規，能提供對應稅收、人員就業的前提下，也願意給予支持。」

SOURCE eclicktech