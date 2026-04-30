易點天下亮相香港國際授權展：AI助力IP出海，營銷前置成關鍵

香港2026年4月30日 /美通社/ -- 4月27日至29日，第23屆香港國際授權展（Hong Kong International Licensing Show）在香港會議展覽中心舉行。本屆展會由香港貿發局主辦，匯聚來自全球的授權商、品牌方及產業夥伴，集中展示動漫遊戲、影視娛樂、虛擬形象與AIGC等領域的最新趨勢。

易點天下（Eclicktech）攜旗下業務品牌Yeahmobi參展，圍繞「AI驅動的全球營銷能力」與「IP出海商業化路徑」展示實踐成果，並與現場多家國際授權商、品牌方就海外市場洞察、內容本地化及精準觸達等議題展開交流。

展會期間，易點天下代表在圓桌論壇中分享觀點指出：對於IP國際化而言，「營銷前置」已成為提升海外認知與商業談判效率的關鍵環節。借助AI技術，品牌方能夠更高效地完成市場洞察、內容適配與受眾觸達，在更短週期內建立目標市場用戶基礎，為後續授權合作與商業化奠定基礎。

易點天下表示，未來將持續通過技術創新與全球化服務能力，支持更多文化與內容IP拓展海外市場，推動品牌影響力與商業價值的長期增長。

SOURCE eclicktech