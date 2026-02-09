嶺大舉辦「我眼中的城市」短片創作比賽 設AI培訓工作坊 吸引本港及大灣區18支中學隊伍參加

新聞提供者嶺南大學
09 2月, 2026, 11:29 CST
香港2026年2月9日 /美通社/ -- 為鼓勵本港及大灣區中學生發揮創意、了解新媒體的發展趨勢，嶺南大學（嶺大）市場及國際企業學系舉辦2025年短片創作比賽，以「我眼中的城市」為主題，邀請學生組隊拍攝宣傳城市魅力的社交媒體短片，旨在為大灣區中學生搭建一個發揮創意、拓展視野的平台，同時增進大學與年輕一代的緊密聯繫。今屆比賽首次涵蓋大灣區學校，共吸引18支中學隊伍參賽。最終由香港墨爾文國際學校奪得冠軍、聖保祿學校奪得亞軍、季軍則為香港四邑商工總會陳南昌紀念中學、沙田學院、聖保祿中學，以及香港耀中國際學校。
頒獎典禮於日前（2月7日）圓滿舉行。嶺大商學院副院長（本科生課程及 AACSB）潘盛聰教授致歡迎辭時祝賀所有得獎隊伍。他表示：「同學們的參賽作品，展現出新生代的創意與創新精神，當中不少作品將科技融入創作，加入人工智能元素，以創新技術提升作品質素，充分反映參賽同學勇於探索與實踐的特質。這與嶺大着重跨學科實踐，將科技、創新精神與人文視野結合的全人教育理念不謀而合。大學致力培育學生面對未來社會所需的綜合能力，而參賽作品顯示同學們已具備跨學科創新的潛力。」
是次短片創作比賽中，所有參賽隊伍須以原創故事製作一條三分鐘內的短片，透過鏡頭呈現他們眼中的城市故事，若製作過程中使用了人工智能工具，需列明相關工具及使用細節。評審團根據作品內容的主題符合度、創意力及技巧運用等三方面進行評分。
由市場及國際企業學系教授組成的評審團讚揚參賽的18條短片展示了豐富的創意和心思，並運用了航拍等不同拍攝方法，再以剪接技巧提升影片質素，充分展現數碼時代下年輕一代的科技及創新實力。
經過多輪審核及評分後，最終由香港墨爾文國際學校脫穎而出，奪得冠軍，並獲得港幣5,000元的獎金。該短片講述一名女孩於夢境中探索香港多元文化的奇妙旅程，遊歷了香港不同的地區，包括繁華的香港島、具中國庭園特色的荔枝角「嶺南之風」、結合藝術文化的西九龍中心、多元化的旺角等。短片捕捉了香港同地區的獨特風貌，全方位展示了這座中西合璧城市的魅力。
冠軍得獎隊伍對獲獎感到非常榮幸。他們表示：「感謝嶺大教職員在比賽過程中給予的指導。我們在影片製作過程中面對不同挑戰，例如如何真實呈現香港風貌及管理龐大的視頻文件等，但憑藉團隊精神，並運用多種電影製作與攝影技巧，最終創作出一部展現出香港獨特魅力的短片。」
嶺大市場及國際企業學系系主任彭玲教授表示：「嶺大商學院希望藉本次比賽，展現大學在文理融合方面的教學特色，培育具知識素養、實務技能與慎思明辨並重的學生。我們相信，同學們在本次比賽中發揮的創造力、溝通力與團隊合作精神，所得的體驗都能為他們未來的學習與職涯奠定寶貴的基礎。」
為了讓參加者能掌握不同的拍攝及剪接技巧，嶺大市場及國際企業學系於比賽前特別舉辦「AI賦能影片剪接（初階）工作坊」，由市場及國際企業學系助理教授齊蓀彤教授主講，向同學們介紹多款前沿AI工具，協助他們進行圖像、影片、配音及音樂創作，並示範運用工具進行劇本撰寫、分鏡設計及電影感影片製作的實用技巧，讓同學們了解如何運用各種工具強化故事的呈現效果。參加者亦於工作坊中展示自己的作品並進行討論，激發創作熱情，並鼓勵同學在比賽及未來學習中有技巧且正確地使用科技工具，發揮創意潛能。
詳細的得獎名單，請瀏覽：https://www.ln.edu.hk/mkt/lumsm-2025/award-winners。
