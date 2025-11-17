藍思科技：以三大核心優勢競逐 AI 端側硬體龍頭，公佈三年攻堅路線圖

香港 2025年11月17日 /美通社/ -- 在近日舉辦的廣發證券2025年全球投資論壇暨精品上市公司閉門交流會上，藍思科技（6613.HK）董事長周群飛系統闡述了公司在AI端側硬體領域的戰略定位與發展路徑。她指出，AI端側硬體競爭的本質是「技術創新」與「製造硬實力」的深度融合，而藍思科技憑藉三大不可複製的核心優勢，正穩步邁向產業龍頭地位。

一、研發引領：系統性技術突破與跨場景遷移能力

周群飛強調，創新是藍思科技的立身之本。公司上市以來累計研發投入已突破200億元，2025年前三季度研發費用達24.4億元，研發費用率長期保持在4%以上。藍思不追求「單點創新」，而是致力於「材料+工藝+設備」的全鏈路系統性突破，技術佈局覆蓋從消費電子領域的UTG玻璃、3D玻璃、液態金屬及鈦合金精密加工，至AI硬體所需的光波導鏡片、功能模組，以及機器人關節、靈巧手、玻璃硬碟基板等前沿領域。

值得一提的是，公司具備將消費電子領域技術積累高效遷移至新賽道的能力。例如，將手機玻璃精密加工工藝快速應用於車載玻璃領域；通過改進壓印與刻蝕工藝，提升光波導鏡片良率與產能；並已配合全球領先機械硬碟客戶開發玻璃硬碟基板，以替代傳統鋁基板，打開新的市場空間。

二、製造整合：垂直化產業鏈與高效交付能力

面對AI硬體「大規模、高精度」的交付需求，藍思科技通過自主研發的首條「單片流」玻璃生產線，將原有200多道工序壓縮至50餘道，實現從原材料到成品的全流程柔性化生產，大幅提升效率與良率。

公司構建了從原材料、模具、刀具、工裝夾具至自動化設備的自研自產體系，並完成從「部件-模組-整機組裝」到ODM的全產業鏈整合。這一「全鏈條可控」模式，使藍思在成本控制與快速回應方面具備顯著優勢。周群飛舉例稱，面對客戶AI眼鏡產品供不應求的情況，公司在數十天內完成開模與產線搭建，迅速實現量產交付。

三、生態升級：從供應商到「解決方案共創者」

藍思科技已從傳統製造方轉型為深度參與客戶前端研發的「共創夥伴」。公司團隊與客戶硬體核心團隊建立長期合作機制，從前端研發階段便介入協同，充分發揮其在研發設計、精益生產及供應鏈整合方面的綜合能力。

在場景落地方面，藍思已實現智元靈犀機器人、支付寶智慧終端機等產品的批量交付；在具身智慧領域，已進入北美及國內頭部機器人供應鏈，關節模組、靈巧手等關鍵部件實現批量交付。2025年，公司預計人形機器人出貨達3000台，四足機器狗超10000台，整機組裝規模位居行業第一梯隊，已成為全球具身智慧硬體製造的重要平臺。

未來規劃：三年攻堅，劍指全球製造龍頭

基於上述優勢，周群飛公佈了公司「三年攻堅計畫」。未來三年，藍思將持續加大研發投入，聚焦端側硬體、多模態融合技術及新型材料工藝，深耕三大核心領域：

消費電子與AI眼鏡：鞏固全球消費電子精密結構件及模組市場領先地位，擴大脆性材料、藍寶石及陶瓷佈局；目標兩年內成為頭部客戶AI眼鏡核心供應商，實現結構件、模組及整機組裝全覆蓋；至2027年，AI眼鏡整機組裝份額進入全球前列，確立在光波導領域的主力地位。

汽車電子：攻克「全景顯示+智慧交互」一體化技術，推動通訊模組及網域控制站模組快速導入；2026年實現超薄夾膠玻璃年供百萬量級汽車配套，覆蓋國內外主流車企；2027年進一步提升全球汽車交互系統市占率。

機器人領域：突破人形機器人關節模組輕量化技術，建立從軟體二次開發至整機組裝、從精密結構件到功能模組的綜合能力；2026年實現人形機器人核心部件與整機組裝規模倍數增長；2027年使人形機器人與四足機器狗出貨量穩居全球前列。

周群飛表示，藍思科技的目標清晰堅定——成為AI端側硬體製造領域的全球龍頭之一，以技術實鏈、製造硬實力與生態協同，持續推動端側智慧硬體從雲端走向現實。

——本文根據藍思科技董事長周群飛在廣發證券2025年全球投資論壇上的講話整理

SOURCE 藍思科技