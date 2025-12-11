元拾科技：英偉達AI伺服器供應鏈的「金鑰匙」

香港2025年12月11日 /美通社/ -- 一、核心認證與市場壁壘：AI算力基礎設施的「准入通行證」

1. 英偉達RVL認證：伺服器機櫃領域的「黃金牌照」

元拾科技是國內少數持有英偉達RVL（推薦供應商名單）認證的企業，該認證作為英偉達資料中心伺服器整機的核心准入門檻，全球僅5家，是進入英偉達核心供應鏈的必要條件。其產品已通過英偉達嚴苛的機械、散熱、電氣及信號完整性測試，可直接適配GB200/GB300等頂級AI伺服器平臺，形成難以突破的市場壁壘。

2. NV伺服器機櫃三大供應商之一

元拾繼富士康、Interplex之後成為NV伺服器機櫃三大官方供應商，為英偉達超算中心提供高密度機櫃解決方案，其採用的「計算-供電-冷卻」三位一體集成架構，使伺服器部署效率提升4.1倍，大幅降低資料中心PUE值，是AI基礎設施建設的核心配套。

二、技術壁壘與產品矩陣：鎂合金材料與精密製造的完美結合

1. 鎂合金材料技術的先行者

作為臺灣品達科技集團前子公司，元拾繼承了全球領先的鎂合金研發與製造能力，是鎂合金在伺服器領域應用的開拓者。其產品借助鎂合金「輕量化（減重35%）+高導熱（效率提升40%）+成本優化（降低20%）」的三重優勢，在伺服器輕量化與散熱效率方面建立不可複製的技術壁壘。

2. AI伺服器結構件的「全能型選手」

元拾的核心產品涵蓋機架/滑軌系統、液冷系統元件、伺服器託盤及Busbar電力分配等關鍵品類。其中機架/滑軌系統承重≥1200kg，精度達±0.02mm，可適配GB200高密度計算單元；液冷元件與品達科技協同開發，支援UQD/NVQD快速接頭標準；伺服器託盤採用獨家「浮動式」設計，抗震等級達8級且防電磁干擾；Busbar電力分配通過集成式設計減少佈線複雜度，降低能耗15%。作為少數同時具備機櫃整體設計與核心元件製造能力的廠商，元拾為英偉達提供一站式結構解決方案，形成「散熱+機櫃」的垂直整合優勢。

三、供應鏈戰略價值：AI算力浪潮中的「關鍵拼圖」

1. 英偉達GB200/GB300超級電腦的「結構心臟」

元拾為英偉達最新旗艦GB200/GB300/NVL72超級電腦提供機櫃與滑軌系統，產品通過DGX-Ready認證，可與英偉達頂級AI計算平臺無縫集成，憑藉與品達科技的協同效應，成為少數同時具備散熱與機櫃雙重認證的廠商組合。

2. 下一代Rubin伺服器的核心開發主力

元拾已明確承擔英偉達下一代Rubin伺服器機櫃的開發主力職責，該架構作為Blackwell的繼任者，將於2026年下半年量產，NVL144型號算力達GB300 NVL72的3.3倍，且採用全液冷散熱、無纜化設計及M9級覆銅板等尖端技術，單台機櫃產值將實現倍增。元拾憑藉RVL認證資質與鎂合金技術積累，深度參與Rubin機櫃的核心研發，提前鎖定下一代AI伺服器供應鏈的核心份額，成為英偉達算力反覆運算的關鍵合作夥伴。

3. 藍思收購元拾開啟快速擴張

2025年12月，藍思科技通過收購PMG國際100%股權，獲得元拾科技95.11645%股權，這一收購使藍思科技直接獲得英偉達RVL認證和完整伺服器機櫃技術體系，成為其從消費電子向AI算力硬體賽道轉型的關鍵佈局，元拾也借此獲得更充足的資源支持。當前GB200/GB300系列出貨量持續增長，疊加2026年Rubin平臺量產落地，元拾將同時享受現有產品放量與下一代產品價值量提升的雙重紅利。其AI液冷機櫃相關收入預計2026年達8-10億元，占總收入60%以上，且鎂合金產品的技術溢價使毛利率維持35-40%的高位，顯著高於行業平均水準。

結語

元拾科技的核心價值在於以稀缺RVL認證為敲門磚，憑藉鎂合金技術壁壘深度綁定英偉達供應鏈，既卡位當前GB200/GB300系列的核心配套，又搶佔下一代Rubin伺服器機櫃的開發主導權。在AI算力軍備競賽升級背景下，元拾作為連接晶片巨頭與資料中心運營商的關鍵紐帶，正從幕後隱形冠軍走向台前，成為AI基礎設施領域兼具確定性與成長性的核心標的。

注：以上資料截至2025年Q3，基於英偉達官方披露資訊、行業研究報告。

