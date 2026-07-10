方德證券香港最大旗艦投資體驗空間隆重揭幕 同步推出方德AI股票機

香港2026年7月10日 /美通社/ -- 九方智投控股（9636.HK）旗下方德證券有限公司今日正式宣布，位於香港上環德輔道中188號金龍中心的全新旗艦投資體驗空間正式開幕，成為「全港最大券商旗艦空間」。

全新投入使用的投資體驗空間跨越四層，總面積約19,000平方呎，標誌著方德證券正進一步推進「線上加線下」融合的服務布局，持續完善香港投資者的服務體驗。

開幕儀式於今早舉行，由剪綵儀式揭開序幕，其後由方德金控及方德證券首席執行官何崢煒致辭。現場亦安排方德AI股票機首次正式亮相及即場演示，並設有圓桌交流環節，探討私人財富管理及大眾零售券商服務的發展機遇。

線下投資體驗新標杆

是次方德投資體驗空間開幕之際，亦同步推出「方德AI股票機」—— 一款由AI驅動的一站式全球智能投資決策終端，將實時市場數據、機構級投資組合分析及交易功能整合於一體，其「AI 智投」系統，涵蓋智能市場監測、持倉診斷及分析功能，為投資者決策提供輔助參考。交易層面支持港美股、期權、期貨及基金等多元資產交易；並在符合證券及期貨事務監察委員會的相關規定的前提下，納入虛擬資產交易選項。此舉標誌著方德進一步深化「智能科技與線下專業顧問服務」相結合的策略，為零售及財富管理客戶帶來更全面、一體化的投資體驗。

方德金控及方德證券首席執行官何崢煒表示：「這個全新投資體驗空間與方德AI股票機的推出，是方德邁向AI時代新一代券商的重要一步。我們始終堅持『AI+投顧』的核心理念，不僅著眼於提供交易通道，更希望透過智能工具結合專業服務，重塑投資者與市場互動的方式。從AI選股、日常交易決策，到私人財富管理及全球資產配置，我們希望每一位走進方德的客戶，都能獲得一套更貼合自身需要的完整服務。這項投入，清晰展現我們對香港市場及本地投資者的長期承諾。方德一路與精明投資者同行，旗艦空間的落地，正體現了我們與客戶攜手同行的堅定承諾。」

新一代互聯網券商服務模式

上環全新投資體驗空間的落成，反映方德正加快構建融合數字平台、AI驅動工具及線下投顧服務的混合型投資生態。公司現時的服務模式主要基於兩大核心支柱：

專屬投資顧問服務：為客戶提供持續且個人化的支持，服務範圍由交易執行協助延伸至面向高淨值客戶的度身訂製財富規劃

AI智投工具：透過專屬技術平台，提供實時市場洞察、AI驅動的一站式全球自動化組合篩選參考，以及量化決策支持

方德是次加碼投資，標誌其戰略性推進線上線下融合的財富管理生態。在全球市場不確定性升溫之際，此舉不僅反映出方德穩健的財務韌性，更印證其長期立足本地、深耕香港作為全球財富管理樞紐的堅定承諾。

*「全港最大券商旗艦空間」的陳述是基於本廣告發佈日期，根據持牌香港券商單一門市旗艦店楼營業面積的公開資訊而作出的。比较範圍僅限於已公開披露旗艦店營業面積的券商。

關於方德證券

方德證券有限公司是九方智投控股（9636.HK）旗下持牌券商，持有香港證監會第1、2、4、5類牌照及虛擬資產業務資格，以「AI+投顧」驅動，立足香港，智投全球，致力成為AI時代下更懂客戶、更快服務、更強投研的新一代互聯網券商。

方德證券有限公司（Forthright Securities Company Limited，中央編號：BGP713）持有香港證監會第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第4類（就證券提供意見）及第5類（就期貨合約提供意見）受規管活動牌照；方德資本管理有限公司（Forthright Capital Management Limited，中央編號：BEL626）持有香港證監會第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動牌照。2026年5月，方德證券及方德資本同步完成牌照條件升級，在原有第1類、第4類及第9類受規管活動的基礎上，新增虛擬資產相關業務資格。方德財富管理有限公司持有香港保監局一般保險及長期保險牌照（保險中介人牌照號碼：FB1459）。

更多資料，請訪問方德證券官方網站 www.forthright-sec.com

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SOURCE 方德證券