遠景烏蘭察布星河基地投產 打造吉瓦級AI基礎設施新模式

新聞提供者Envision Energy
06 8月, 2026, 22:09 CST
星河基地坐擁全球最大的單體AI數據中心建築，以前所未有的規模融合可再生能源、智能電力管理與高密度算力部署。
烏蘭察布2026年8月6日 /美通社/ -- 全球綠色科技龍頭企業遠景科技今日宣布，位於內蒙古烏蘭察布的遠景星河基地正式投產。這座新一代AI基礎設施園區旨在加速大規模人工智能落地部署。園區由可再生能源直接供電，規劃總裝機容量超2吉瓦(GW)，為應對AI產業持續攀升的能源與基建需求提供全新解決方案。
園區的核心是一座12萬平方米的AI超算中心，規模相當於20個標准足球場。依托直連綠電供給與遠景科技的自研AI電力系統，該設施全面投運後，將憑借單棟建築實現行業領先的Token生成能力。
全面建成後，該設施可達成100萬PFLOPS的AI算力，最多支持100萬枚AI加速芯片運行，創下AI基礎設施算力密度全新標桿。
遠景科技人工智能數據中心(AIDC)總經理鄭子浩表示：「要承載百萬級加速芯片同時運行，必須打造專屬AI電力系統，整合新能源發電、專屬輸電網絡與大規模儲能設施，輸出穩定且低成本的綠色電力。這套體系可讓園區的每平方米算力產出達到傳統數據中心的十倍。」
除電力保障外，遠景星河基地還解決了大型算力集群低時延組網這一核心需求。烏蘭察布作為大型數字基礎設施樞紐，可為數十萬加速芯片組成的AI集群提供所需的網絡性能。
當地充沛的風能、太陽能資源形成配套優勢。遠景整合專屬新能源電站、輸電設施以及適配AI運行的智能電力調度體系，打造出由綠電直供的吉瓦級AI基礎設施全新模式。
鄭子浩補充道：「AI發展的下一前沿是基礎設施。隨著AI模型體量持續增大、算力需求愈發密集，電力供給、網絡性能與能效水平逐漸成為發展瓶頸。遠景星河基地前所未有地整合能源、網絡與物理基建資源，助力大型雲服務提供商、科技企業與AI創新企業部署並規模化落地下一代AI業務。」
星河基地是遠景科技全球Mission Gobi（戈壁使命）計劃落地的首個旗艦項目。該計劃於2026年6月在法國巴黎科技盛會VivaTech上正式發布，目標至2030年，在全球荒漠干旱地區建成總規模5GW的綠色AI算力中心。
SOURCE Envision Energy
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