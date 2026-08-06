遠景烏蘭察布星河基地投產 打造吉瓦級AI基礎設施新模式

全面建成後，該設施可達成100萬PFLOPS的AI算力，最多支持100萬枚AI加速芯片運行，創下AI基礎設施算力密度全新標桿。

遠景科技人工智能數據中心(AIDC)總經理鄭子浩表示：「要承載百萬級加速芯片同時運行，必須打造專屬AI電力系統，整合新能源發電、專屬輸電網絡與大規模儲能設施，輸出穩定且低成本的綠色電力。這套體系可讓園區的每平方米算力產出達到傳統數據中心的十倍。」

除電力保障外，遠景星河基地還解決了大型算力集群低時延組網這一核心需求。烏蘭察布作為大型數字基礎設施樞紐，可為數十萬加速芯片組成的AI集群提供所需的網絡性能。

當地充沛的風能、太陽能資源形成配套優勢。遠景整合專屬新能源電站、輸電設施以及適配AI運行的智能電力調度體系，打造出由綠電直供的吉瓦級AI基礎設施全新模式。

鄭子浩補充道：「AI發展的下一前沿是基礎設施。隨著AI模型體量持續增大、算力需求愈發密集，電力供給、網絡性能與能效水平逐漸成為發展瓶頸。遠景星河基地前所未有地整合能源、網絡與物理基建資源，助力大型雲服務提供商、科技企業與AI創新企業部署並規模化落地下一代AI業務。」

星河基地是遠景科技全球Mission Gobi（戈壁使命）計劃落地的首個旗艦項目。該計劃於2026年6月在法國巴黎科技盛會VivaTech上正式發布，目標至2030年，在全球荒漠干旱地區建成總規模5GW的綠色AI算力中心。

SOURCE Envision Energy