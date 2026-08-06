Envision เปิดตัว Galaxy Campus ในอูหลานฉาปู้ มุ่งสร้างต้นแบบใหม่ให้กับโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับกิกะวัตต์

News provided by

Envision Energy

06 Aug, 2026, 21:27 CST

Galaxy Campus โดดเด่นด้วยอาคารศูนย์ข้อมูล AI เดี่ยวขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยผสานพลังงานหมุนเวียน ระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ และระบบประมวลผลความหนาแน่นสูงเข้าไว้ด้วยกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

อูหลานฉาปู้, จีน, 6 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Envision ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีสีเขียว ประกาศเปิดตัว Envision Galaxy Campus ในเมืองอูหลานฉาปู้ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน อย่างเป็นทางการในวันนี้ ซึ่งนับเป็นศูนย์โครงสร้างพื้นฐาน AI ยุคใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเร่งนำระบบปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในวงกว้าง ตัวศูนย์ฯ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนโดยตรง และรองรับการขยายกำลังการผลิตได้สูงกว่า 2GW นับเป็นการนำเสนอแนวทางใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของ AI ในด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Continue Reading
Envision Galaxy Campus in Ulanqab, Inner Mongolia
Envision Galaxy Campus in Ulanqab, Inner Mongolia

หัวใจสำคัญของโครงการนี้อยู่ที่ศูนย์ซูเปอร์คอมพิวติ้ง AI ขนาด 120,000 ตารางเมตร หรือใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลมาตรฐานถึง 20 สนาม โดยเมื่อเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบแล้ว ศูนย์แห่งนี้ได้รับการออกแบบมาให้สร้างโทเค็นได้สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมภายในอาคารเดี่ยวหลังเดียว ด้วยการสนับสนุนจากพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่เชื่อมต่อโดยตรง ร่วมกับระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะพลัง AI อันเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของ Envision

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเต็มโครงการ ศูนย์แห่งนี้ได้รับการออกแบบมาให้รองรับขีดความสามารถในการประมวลผล AI สูงสุดถึง 1 ล้าน PFLOPS และรองรับตัวเร่งความเร็วการประมวลผล AI ได้มากถึง 1 ล้านตัว นับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ด้านความหนาแน่นของการประมวลผลสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI

"การรองรับตัวเร่งความเร็วการประมวลผลได้ถึงหนึ่งล้านตัวนั้น จำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการพลังงาน AI ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งผสานรวมทั้งการผลิตพลังงานหมุนเวียน โครงสร้างพื้นฐานระบบส่งจ่ายไฟฟ้าเฉพาะทาง และระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ เพื่อจ่ายพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพและต้นทุนต่ำ" คุณ Ricky Zheng ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย AIDC (ศูนย์ข้อมูล AI) ของ Envision กล่าว "สิ่งนี้ช่วยให้ศูนย์แห่งนี้มอบผลลัพธ์การประมวลผลต่อตารางเมตรได้สูงกว่าศูนย์ข้อมูลแบบเดิมถึง 10 เท่า"

นอกจากเรื่องพลังงานแล้ว Envision Galaxy Campus ยังตอบโจทย์อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับระบบประมวลผลขนาดใหญ่ นั่นคือระบบการเชื่อมต่อที่มีค่าความหน่วงต่ำ โดยศักยภาพของอูหลานฉาปู้ในฐานะศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนั้น ช่วยให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่จะรองรับคลัสเตอร์ AI ที่มีตัวเร่งความเร็วการประมวลผลรวมกันหลายแสนตัว

ขณะเดียวกัน ทรัพยากรลมและแสงอาทิตย์อันอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ยังช่วยเสริมศักยภาพได้อย่างลงตัว โดย Envision ผสานรวมแหล่งพลังงานหมุนเวียน โครงสร้างพื้นฐานระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และระบบบริหารจัดการพลังงานที่เสริมศักยภาพด้วย AI เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบใหม่สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับกิกะวัตต์ ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าสีเขียวโดยตรง

"ก้าวถัดไปของ AI คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน" คุณ Zheng กล่าวเสริม "เมื่อโมเดล AI มีขนาดใหญ่ขึ้นและต้องการพลังประมวลผลสูงขึ้น ปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดหลัก ๆ จึงกลายเป็นเรื่องของความพร้อมด้านพลังงาน ประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย และความคุ้มค่าในการใช้พลังงาน ซึ่ง Envision Galaxy Campus ผสานรวมทั้งด้านพลังงาน ระบบเครือข่าย และโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเข้าไว้ด้วยกันในขอบเขตที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อช่วยให้กลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์ บริษัทเทคโนโลยี และผู้พัฒนานวัตกรรม AI สามารถติดตั้งและขยายการประมวลผล AI ยุคใหม่ได้อย่างเต็มศักยภาพ"

ทั้งนี้ Galaxy Campus ถือเป็นโครงการเรือธงแรกภายใต้โครงการริเริ่มระดับโลกของ Envision อย่าง Mission Gobi ซึ่งได้เปิดตัวไปในงาน VivaTech ณ กรุงปารีส เมื่อเดือนมิถุนายน 2569 โดยโครงการนี้ตั้งเป้าสร้างขีดความสามารถในการประมวลผล AI ด้วยพลังงานสะอาดให้ได้ 5GW ในพื้นที่ทะเลทรายและภูมิภาคแห้งแล้งทั่วโลกภายในปี 2573

SOURCE Envision Energy

Also from this source

Envision Lancarkan Galaxy Campus di Ulanqab, Memperkenalkan Model Baharu bagi Infrastruktur AI Berskala Gigawatt

Envision Lancarkan Galaxy Campus di Ulanqab, Memperkenalkan Model Baharu bagi Infrastruktur AI Berskala Gigawatt

Envision, peneraju global dalam teknologi hijau, hari ini mengumumkan pelancaran operasi Envision Galaxy Campus di Ulanqab, Mongolia Dalam, sebuah...
Envision Energy Peroleh Projek Angin Dekat Pesisir 200 MW Terbesar di Vietnam Bersama REE Energy, Perkukuh Sistem Tenaga Masa Depan Seluruh Asia Tenggara

Envision Energy Peroleh Projek Angin Dekat Pesisir 200 MW Terbesar di Vietnam Bersama REE Energy, Perkukuh Sistem Tenaga Masa Depan Seluruh Asia Tenggara

Envision Energy, peneraju global dalam teknologi hijau, telah memperoleh projek tenaga angin terbesar di Vietnam bersama REE Energy, syarikat...
More Releases From This Source

Explore

Alternative Energies

Alternative Energies

Green Technology

Green Technology

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

News Releases in Similar Topics