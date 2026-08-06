Envision Lancarkan Galaxy Campus di Ulanqab, Memperkenalkan Model Baharu bagi Infrastruktur AI Berskala Gigawatt

Menampilkan bangunan pusat data AI tunggal terbesar di dunia, Galaxy Campus mengintegrasikan tenaga boleh diperbaharui, pengurusan tenaga pintar dan pengkomputeran berketumpatan tinggi pada skala yang belum pernah dicapai sebelum ini.

ULANQAB, China, 7 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Envision, peneraju global dalam teknologi hijau, hari ini mengumumkan pelancaran operasi Envision Galaxy Campus di Ulanqab, Mongolia Dalam, sebuah kampus infrastruktur kecerdasan buatan (AI) generasi baharu yang direka untuk mempercepat pelaksanaan AI berskala besar. Dikuasakan secara langsung oleh tenaga boleh diperbaharui dan direka untuk berkembang sehingga melebihi 2GW kapasiti, kampus di Ulanqab ini memperkenalkan pendekatan baharu bagi memenuhi permintaan tenaga dan infrastruktur AI yang semakin meningkat.

Envision Galaxy Campus in Ulanqab, Inner Mongolia

Di tengah-tengah kampus tersebut terletak sebuah kemudahan pengkomputeran super AI seluas 120,000 meter persegi, bersamaan dengan 20 padang bola sepak standard. Apabila beroperasi sepenuhnya kelak, kemudahan ini direka untuk menyediakan kapasiti penjanaan token yang menerajui industri dalam sebuah struktur tunggal, disokong oleh bekalan elektrik daripada tenaga boleh diperbaharui yang disambungkan secara langsung dan AI Power System proprietari milik Envision.

Apabila pembangunannya siap sepenuhnya, kemudahan ini direka untuk menyediakan satu juta PFLOPS kuasa pengkomputeran AI dan menyokong sehingga satu juta pemecut AI, sekali gus menetapkan penanda aras baharu bagi ketumpatan pengkomputeran dalam infrastruktur AI.

"Menyokong satu juta pemecut memerlukan AI Power System yang dibangunkan khusus, yang mengintegrasikan penjanaan tenaga boleh diperbaharui, infrastruktur penghantaran khusus serta penyimpanan tenaga berskala besar bagi membekalkan tenaga hijau yang stabil dan berkos rendah," kata Ricky Zheng, Pengurus Besar AIDC (AI Data Center) Envision. "Ini membolehkan kemudahan ini menghasilkan sehingga 10 kali ganda lebih banyak output pengkomputeran bagi setiap meter persegi berbanding pusat data konvensional."

Selain bekalan tenaga, Envision Galaxy Campus turut menangani satu lagi keperluan kritikal bagi AI berskala besar, iaitu sambungan rangkaian berkependaman rendah. Kedudukan Ulanqab sebagai hab utama infrastruktur digital menyediakan prestasi rangkaian yang diperlukan untuk kelompok AI yang mengandungi ratusan ribu pemecut.

Kawasan tersebut juga memiliki sumber angin dan tenaga solar yang melimpah, sekali gus memberikan kelebihan tambahan. Dengan menggabungkan aset tenaga boleh diperbaharui khusus, infrastruktur penghantaran serta pengurusan tenaga yang dioptimumkan untuk AI, Envision telah mewujudkan model baharu bagi infrastruktur AI berskala gigawatt yang dikuasakan secara langsung oleh tenaga hijau.

"Sempadan baharu AI ialah infrastruktur," tambah Zheng. "Apabila model AI menjadi semakin besar dan memerlukan kuasa pengkomputeran yang lebih tinggi, faktor yang semakin menjadi kekangan ialah ketersediaan bekalan tenaga, prestasi rangkaian dan kecekapan tenaga. Envision Galaxy Campus menggabungkan tenaga, rangkaian dan infrastruktur fizikal pada skala yang belum pernah dicapai sebelum ini, sekali gus membolehkan penskala hiper, syarikat teknologi dan penginovasi AI melaksanakan dan memperluaskan beban kerja AI generasi seterusnya."

Galaxy Campus merupakan projek mercu tanda pertama di bawah inisiatif global Mission Gobi oleh Envision, yang diperkenalkan pada VivaTech di Paris pada Jun 2026. Inisiatif ini menyasarkan pembinaan 5GW kapasiti pengkomputeran AI hijau di kawasan gurun dan gersang di seluruh dunia menjelang 2030.

SOURCE Envision Energy