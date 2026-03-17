軟硬一體成效顯著 雲迹科技AI智能體收入近3倍躍升

一大亮點在於公司正快速向「軟硬一體化」模式轉型。雖然機器人及配件銷售仍為核心業務，收入達2.13億元人民幣（同比增長12.9%），但AI數位系統收入大幅增長57.3%，達8,790萬元人民幣，佔總收入比重提升至29.2%。其中，AI驅動的智能體應用收入更暴增194.1%，達3,390萬元人民幣，主要得益於其HDOS智能體系統的全面推廣。HDOS訂閱客戶數量由237家猛增至2,430家，增幅高達925%，充分驗證市場對具身智能（embodied AI）服務的強勁需求。

除酒店主業外，公司亦成功實現多元化拓展。酒店業務收入同比增長20.1%，達2.44億元人民幣，覆蓋全球逾4萬處物業。非酒店領域收入則大幅增長37.7%，當中科技園區收入激增160.4%，工廠場景收入更飆升393%。商業樓宇及醫院亦成為重要增長點，醫院部署點位由130個增至約200個。

研發投入超過6,000萬元人民幣，研發費用率維持在20%以上，持續強化核心算法與平台能力。分析師普遍持樂觀態度：建銀國際（CCB International）於2026年2月指出，隨著規模效應逐步顯現，公司毛利率有望趨於穩定，費用率亦將逐步下降。

根據弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）預測，中國機器人服務智能體市場將以29.3%的複合年增長率（CAGR）擴張，市場規模將由2024年的37億元人民幣增長至2029年的135億元人民幣。作為該細分領域的領軍企業，雲迹科技憑藉真實場景的大規模落地、可擴展的技術架構以及持續增長的軟件訂閱收入，有望充分把握這一高速增長的市場機遇。

SOURCE 北京雲跡科技股份有限公司