專為 AMD Ryzen X3D 處理器打造：技嘉 X870E AORUS XTREME X3D AI TOP 旗艦主機板正式上市

台北2025年12月1日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技宣布旗下旗艦級 X870E AORUS XTREME X3D AI TOP 主機板隨著 X3D 系列在九月首度亮相後，現已於全球市場正式開賣。此款主機板專為 AMD Ryzen X3D 處理器打造，搭載 X3D Turbo Mode 2.0，以內建動態 AI 超頻模型與 AI 晶片大幅提升 Ryzen X3D 處理器的效能；同時結合技嘉 D5 Bionic Corsa 技術，全面釋放 DDR5 記憶體效能。透過 AI 技術、XTREME 極致散熱方案與升級的 DIY 友善設計，X870E AORUS XTREME X3D AI TOP 集結最新且具指標性的技術規格，為追求極致效能的 PC 玩家提供最佳平台。

X3D Turbo Mode 2.0 為此款主機板的核心技術 ，由動態 AI 超頻模型與 AI 晶片驅動，能針對不同負載，即時且智能調校頻率、功耗與溫度，讓 AMD Ryzen X3D 處理器在遊戲與多工情境下最高提升 25% 效能。同時，搭載獨家 D5 Bionic Corsa 技術，整合軟體、硬體與韌體，將 DDR5 記憶體效能推升至最高 9000+ MT/s，突破效能極限。