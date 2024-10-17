技嘉 AORUS 宣布參展巴黎遊戲週，攜 AI 技術打造高效能遊戲體驗
新聞提供者GIGABYTE
17 10月, 2024, 23:00 CST
臺北2024年10月17日 /美通社/ – 全球電腦領導品牌技嘉科技電競子品牌 AORUS ，將以「 AORUS Infinity」為主題前進2024 年巴黎遊戲週 ( Paris Games Week ; PGW )，以創新的 AI 技術，結合最新的遊戲硬體，包括高階 AI 電競筆電、OLED 電競螢幕，以及最新推出的 Intel Z890 系列主機板，玩家不僅能有高規格的沉浸式遊戲體驗，還有機會在 AORUS 攤位的遊戲挑戰中競逐獨家好禮。
現場展示的 AORUS 17X、16X 及 GIGABYTE G6X 搭載 Intel® 第14代 HX 系列筆電處理器與 NVIDIA® GeForce RTX™ 40 系列顯卡，針對最新遊戲可提供 8 倍的更高幀數，同時以 13 倍更快地速度來生成 AI 圖片。AORUS AI PC 更獨家搭載技嘉 AI Nexus 技術，包括專門滿足玩家對高效能需求而設計的 AI Boost，透過 AI 動態超頻，在激烈的遊戲過程中提升性能；AI Power Gear 可在筆電未插電時自動關閉獨立顯卡，延長電池壽命；而 AI Generator 提供即時生成式 AI 工具，讓使用者可輕鬆體驗地端生成式 AI 技術的強大威力與創作樂趣，實現快速啟動與不同應用程式間的無縫切換。
與此同時，AORUS 將同步展示 32 吋至 49 吋的 OLED 電競螢幕陣容，包括兩款榮獲德國紅點設計大獎的 AORUS FO32U2P 和 GIGABYTE MO34WQC2。其中，集頂級電競規格於一身的 32 吋 FO32U2P 更是全球首款支援 DP2.1 UHBR20 的電競螢幕。
AORUS 本次也打造全白設計的電腦設備專區，涵蓋最新推出的 Z890 AORUS PRO ICE 主機板、AORUS RTX 4080 SUPER XTREME ICE 顯卡，以及 GIGABYTE C500 Stealth ICE 機殼，並搭配 M27QA ICE 電競螢幕。同時，AORUS 計畫在今年巴黎遊戲週首度公開 Intel Z890 系列主機板，包括MASTER、ELITE 及 PRO ICE 機種同步亮相。
除了提供玩家體驗高階遊戲硬體效能，AORUS 預計帶來多款最新遊戲展示，包括 Capcom《國津神：女神之道》、遊戲科學《黑神話：悟空》等。此外，玩家更有機會在《絕對武力 2》、《極限競速》和《快打旋風 6》的遊戲挑戰中贏取 AORUS 獨家獎品。
最後，為了讓無法親臨現場的玩家共襄盛舉，AORUS 特別舉辦「Fly with AORUS」線上活動，參加即有機會獲得 GIGABYTE M27QA ICE 電競螢幕。如欲獲取更多活動資訊及更新，請關注 AORUS 官方 Instagram 帳號 (@aorus_official)。
SOURCE GIGABYTE
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