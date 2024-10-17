技嘉 AORUS 宣布參展巴黎遊戲週，攜 AI 技術打造高效能遊戲體驗

臺北2024年10月17日 /美通社/ – 全球電腦領導品牌技嘉科技電競子品牌 AORUS ，將以「 AORUS Infinity」為主題前進2024 年巴黎遊戲週 ( Paris Games Week ; PGW )，以創新的 AI 技術，結合最新的遊戲硬體，包括高階 AI 電競筆電、OLED 電競螢幕，以及最新推出的 Intel Z890 系列主機板，玩家不僅能有高規格的沉浸式遊戲體驗，還有機會在 AORUS 攤位的遊戲挑戰中競逐獨家好禮。

現場展示的 AORUS 17X、16X 及 GIGABYTE G6X 搭載 Intel® 第14代 HX 系列筆電處理器與 NVIDIA® GeForce RTX™ 40 系列顯卡，針對最新遊戲可提供 8 倍的更高幀數，同時以 13 倍更快地速度來生成 AI 圖片。AORUS AI PC 更獨家搭載技嘉 AI Nexus 技術，包括專門滿足玩家對高效能需求而設計的 AI Boost，透過 AI 動態超頻，在激烈的遊戲過程中提升性能；AI Power Gear 可在筆電未插電時自動關閉獨立顯卡，延長電池壽命；而 AI Generator 提供即時生成式 AI 工具，讓使用者可輕鬆體驗地端生成式 AI 技術的強大威力與創作樂趣，實現快速啟動與不同應用程式間的無縫切換。