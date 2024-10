Le GIGABYTE AORUS AI Power redéfinit l'expérience gaming à la Paris Games Week 2024

TAIPEI, 17 octobre, 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE AORUS est prêt à offrir des expériences d'IA de pointe à la Paris Games Week 2024 avec le thème « AORUS Infinity », apportant des expériences immersives pilotées par une technologie d'IA puissante et innovante pour les joueurs avec le matériel gaming le plus récent, notamment les PC GIGABYTE AI, les moniteurs OLED et les cartes mères de la série Intel Z890 nouvellement lancées. Les visiteurs peuvent participer à des expériences de jeu de haut niveau et tenter de gagner des prix exclusifs dans divers défis de jeu sur le stand.

GIGABYTE AORUS AI Power Redefines the Ultimate Gaming Experience at Paris Games Week 2024

Les AORUS 17X, 16X et GIGABYTE G6X, équipés de processeurs Intel® série HX de 14e génération et de 40 GPU NVIDIA® GeForce RTX™, offrent des FPS jusqu'à 8 fois plus élevés dans les jeux modernes et une génération d'images 13 fois plus rapide. Les PC AORUS AI intègrent exclusivement la technologie GIGABYTE AI Nexus, qui inclut AI Boost, exploitant l'IA pour l'overclocking dynamique pendant les sessions de jeu intenses. AI Power Gear prolonge intelligemment la durée de vie de la batterie en éteignant le GPU intégré lorsque l'ordinateur portable est débranché, et AI Generator offre des utilitaires d'IA générative sur l'appareil pour des démarrages rapides.

En outre, les gammes de moniteurs OLED, d'une qualité visuelle exceptionnelle, vont de 32 à 49 pouces, y compris deux modèles récompensés d'un Red Dot, le MO34WQC2 et le FO32U2P, le premier moniteur de gaming DP2.1 UHBR20 au monde.

AORUS présentera une configuration PC tout en blanc comprenant la nouvelle carte mère Z890 AORUS PRO ICE, la carte graphique AORUS RTX 4080 SUPER XTREME ICE et l'élégant boîtier panoramique GIGABYTE C500 Stealth ICE, complétée par l'écran gaming M27QA ICE. En outre, les nouvelles cartes mères Intel Z890, y compris les modèles MASTER, ELITE et PRO ICE, seront présentées pour la première fois à la Paris Games Week 2024.

AORUS proposera des expériences de jeux incontournables, notamment l'opus de Capcom, « Kunitsu-Gami: Path of Goddess », et le titre de Game Science, « Black Myth: Wukong », offrant une expérience de jeu PC haut de gamme. Les joueurs ont également la possibilité de gagner des prix exclusifs AORUS dans les jeux « Counter-Strike 2 », « Forza Motorsport » et « Street Fighter 6 ».

Pour ceux qui ne pourront pas être présents en personne, AORUS lance une campagne en ligne, « Fly with AORUS », offrant aux participants une chance de gagner un écran gaming GIGABYTE M27QA ICE. Restez informé en suivant AORUS sur Instagram pour plus d'informations et de mises à jour sur l'événement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2516504/GIGABYTE_AORUS_AI_Power.jpg