GIGABYTE AORUS AI Power definiert das ultimative Gaming-Erlebnis auf der Paris Games Week 2024 neu

TAIPEH, 17. Oktober 2024 /PRNewswire/ – GIGABYTE AORUS präsentiert auf der Paris Games Week 2024 unter dem Motto „AORUS Infinity" bahnbrechende KI-Erlebnisse. Besucher können sich auf immersive Erfahrungen freuen, die durch innovative und leistungsstarke KI-Technologie ermöglicht werden. Im Mittelpunkt stehen die neueste Gaming-Hardware, darunter GIGABYTE AI-PCs, OLED-Monitore und die brandneuen Intel Z890-Mainboards. Zudem haben Sie die Möglichkeit, an erstklassigen Gaming-Wettbewerben teilzunehmen und exklusive Preise bei verschiedenen Spielherausforderungen am Stand zu gewinnen.

GIGABYTE AORUS AI Power Redefines the Ultimate Gaming Experience at Paris Games Week 2024

Die AORUS 17X, 16X und GIGABYTE G6X Laptops, ausgestattet mit Intel® Core™ Prozessoren der 14. Generation und NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Grafikkarten, liefern eine bis zu 8-fach höhere FPS-Rate in modernen Spielen und bis zu 13-fach schnellere Bildgenerierung. Die exklusiven GIGABYTE AI-PCs verfügen über die GIGABYTE AI Nexus-Technologie. Dazu gehören AI Boost, das dynamisches Übertakten bei intensiven Gaming-Sessions ermöglicht, AI Power Gear, das intelligent die Akkulaufzeit verlängert, indem die diskrete GPU abgeschaltet wird, wenn der Laptop nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist, sowie AI Generator, der Ihnen direkt auf dem Gerät generative KI-Tools zur Verfügung stellt.

Zusätzlich präsentiert GIGABYTE eine beeindruckende Reihe von OLED-Monitoren, die von 32" bis 49" reichen. Darunter befinden sich zwei Red Dot ausgezeichnete Modelle: der MO34WQC2 und der FO32U2P, der als erster DP2.1 UHBR20 Gaming-Monitor der Welt gilt.

Ein besonderes Highlight ist die Präsentation eines kompletten All-White-PC-Setups, bestehend aus dem neu eingeführten Z890 AORUS PRO ICE Motherboard, der AORUS RTX 4080 SUPER XTREME ICE Grafikkarte und dem stylischen GIGABYTE C500 Stealth ICE Panoramagehäuse, ergänzt durch den M27QA ICE Gaming-Monitor. Zusätzlich feiert die neue Intel Z890 Motherboard-Serie, darunter die Modelle MASTER, ELITE und PRO ICE, ihr Debüt auf der Paris Games Week 2024.

Darüber hinaus werden die Besucher mit spannenden Gaming-Erlebnissen verwöhnt, darunter Titel wie Capcoms „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess" und Game Sciences „Black Myth: Wukong", die ein High-End-PC-Gaming-Erlebnis bieten. Außerdem haben Gamer die Möglichkeit, exklusive AORUS-Preise in den Spielen „Counter-Strike 2", „Forza Motorsport" und „Street Fighter 6" zu gewinnen.

Für alle, die nicht persönlich dabei sein können, startet AORUS die Online-Kampagne „Fly with AORUS", bei der Sie die Chance haben, einen GIGABYTE M27QA ICE Gaming-Monitor zu gewinnen. Folgen Sie AORUS auf Instagram, um stets über Neuigkeiten und Events informiert zu bleiben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2516504/GIGABYTE_AORUS_AI_Power.jpg