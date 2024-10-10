技嘉發表 AORUS Z890 主機板，搭載獨家 AI 創新技術全面強化最新 Intel® Core™ Ultra 處理器效能

「AI D5 黑科技（D5 Bionic Corsa）」是 AORUS Z890 系列的突破性核心技術，採用 AI 增強技術透過軟體、硬體及韌體的全面調教，將 DDR5 記憶體效能提升至前所未有的 9500+ MT/s。在軟體方面，「AI SNATCH Engine」以 AI 運算最佳的 DDR5 XMP 記憶體與 CPU 配置，讓記憶體速度提升高達 20%。透過 XMP AI BOOST 和 CPU AI BOOST，玩家只需一鍵即可達成世界超頻達人等級的效能。硬體方面，AI 驅動的 PCB 設計利用 AI 模擬將訊號反射降低 28.2%，確保多層信號的完整性和效能。結合業界頂規的 VRM 設計與 DDR Wind Blade 散熱技術，溫度最多可降低攝氏 10 度，提升散熱效能，在承受高負載時確保穩定性。韌體方面，「HyperTune BIOS」功能透過 AI 優化來微調主記憶體參考代碼（MRC），確保在遊戲和多工處理中的高效表現。

AORUS Z890 系列主機板具備多項友善創新，可簡化組裝和升級電腦的流程。同時搭載 WIFI EZ-PLUG 設計，使用者只需一秒即可完成 Wi-Fi 天線的安裝，省去傳統手動旋轉的麻煩。此系列還包含 PCIe EZ-Latch Plus、 M.2 EZ-Latch Plus 和 M.2 EZ-Latch Click，無需工具即可安裝及移除顯示卡、M.2 SSD 和散熱片。此外，Sensor Panel Link 提供內建 HDMI 或 Type-C 連接埠，方便使用者在透明機殼中安裝小型顯示器。此外，全系列主機板還支援 Wi-Fi 7 技術，搭配指向型訊號強化天線，提供極速無線連接和最佳化的網路效能。

AORUS Z890 系列主機板涵蓋 XTREME、MASTER、PRO、ULTRA 和 ELITE 等多款機型，滿足廣泛使用者需求。欲了解更多資訊，請參照官網：https://bit.ly/GIGABYTE_Z890_Motherboards_TC

SOURCE GIGABYTE