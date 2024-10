GIGABYTE dévoile les cartes mères AORUS Z890, dotées d'innovations améliorées par l'IA pour les derniers processeurs Intel® Core™ Ultra

TAIPEI, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, est fière d'annoncer le lancement des cartes mères de la série AORUS Z890. Ces nouvelles séries introduisent le D5 Bionic Corsa révolutionnaire, une suite d'innovations améliorées par l'IA qui couvrent le logiciel, le matériel et le micrologiciel, pour des performances maximales et l'optimisation du signal. En outre des fonctionnalités conviviales améliorées, la série AORUS Z890 se présente comme la plateforme la plus puissante et la plus intelligente pour les derniers processeurs Intel® Core™ Ultra.

Au cœur de la série AORUS Z890 se trouve le D5 Bionic Corsa, une technologie améliorée par l'IA pour la mémoire DDR5. Cette suite révolutionnaire élève les performances de la mémoire DDR5 à un niveau sans précédent de 9500+ MT/s de manière transparente au travers des logiciels, du matériel et des micrologiciels. Le moteur AI SNATCH Engine détermine intelligemment les meilleures configurations de mémoire DDR5 XMP et de CPU, ce qui permet d'augmenter les vitesses de jusqu'à 20 %. Avec XMP AI BOOST et CPU AI BOOST, les utilisateurs peuvent obtenir des performances d'overclocking de classe mondiale en un seul clic. Côté matériel informatique, la conception du PCB piloté par IA "AI-Driven PCB Design" utilise des simulations IA pour minimiser la réflexion des signaux de 28,2 %, en garantissant ainsi l'intégrité des signaux pour des performances optimales à plusieurs niveaux. La conception robuste du module régulateur de tension (VRM), associée à la technologie DDR Wind Blade, assure une réduction des températures jusqu'à 10°C, pour une meilleure efficacité thermique. Du côté du micrologiciel (firmware), le « HyperTune BIOS » intègre des optimisations pilotées par l'IA pour affiner le Code de référence de la mémoire (MRC), en garantissant des performances élevées et soutenues pour les passionnés de jeux, ainsi que de multitâches.

La série AORUS Z890 présente des innovations conviviales, qui simplifient les processus de construction et de mise à niveau. Grâce à WIFI EZ-PLUG, les utilisateurs peuvent installer l'antenne Wi-Fi en une seconde seulement, sans avoir à la tordre manuellement. La gamme comprend également PCIe EZ-Latch Plus, pour faciliter le retrait de la carte graphique, M.2 EZ-Latch Plus et M.2 EZ-Latch Click, pour l'installation sans outil du SSD M.2 et du dissipateur thermique. Pour un ajout polyvalent, Sensor Panel Link fournit un connecteur HDMI ou Type-C interne pour l'installation d'un petit écran. En outre, la technologie Wi-Fi 7 garantit des vitesses sans fil ultra-rapides et une connectivité optimisée grâce à son antenne directionnelle à très haut gain.

À travers une gamme variée de modèles, dont XTREME, MASTER, PRO, ULTRA et ELITE, la série AORUS Z890 s'adresse à un large éventail d'utilisateurs. Pour plus d'informations sur les cartes mères AORUS Z890, veuillez consulter le site : https://bit.ly/GIGABYTE_Z890_Motherboards

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2526511/GIGABYTE_Unveils_AORUS_Z890_Motherboards_with_AI_Enhanced_Innovations_for_the_Latest_Intel__Core__Ul.jpg