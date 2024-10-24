技嘉科技宣布& AORUS Z890 主機板正式上市，AI 技術& D5 Bionic Corsa 全面釋放極致效能

「AI D5 黑科技（D5 Bionic Corsa）」是 AORUS Z890 系列主機板的核心技術，透過 AI 技術全面調教軟體、硬體和韌體，將 DDR5 記憶體速度提升至 9500+ MT/s。在軟體方面，由先進 AI 超頻模型驅動的「AI SNATCH Engine」，可最佳化 DDR5 XMP 記憶體與 CPU 的配置，讓速度提升高達 20%。透過 XMP AI BOOST 和 CPU AI BOOST，使用者只需一鍵即可達成世界達人等級的超頻效能。AI 驅動的 PCB 設計能有效減少 28.2% 的訊號反射，增強訊號完整性，而「HyperTune BIOS」透過 AI 優化記憶體參考代碼（MRC），實現卓越效能。VRM 散熱平衡機制則利用導熱管設計將熱平均散出，搭配優化的 PWM 韌體，確保電流輸出的穩定性。

除了技術創新，技嘉更進一步加深長期以來與 HWiNFO 的獨家合作，推出 Power Monitor 功能來即時監控系統電源運作效能，此合作也展現了技嘉對於提供經過驗證且高品質產品的承諾。

AORUS Z890 系列主機板涵蓋多款機種，滿足不同使用者需求。以工藝巔峰為名的 XTREME 機種，擁有頂級規格與 DDR Wind Blade Extreme，提供卓越效能。MASTER 機種則配備大型散熱鰭片，進一步提升散熱表現。PRO ICE機種則主打簡約白色外觀，適合熱衷於改裝的玩家。最後，ELITE 機種是進入 AORUS 家族的入門首選。AORUS Z890 所有機型均搭載一系列 DIY 友善創新設計，包括 M.2 EZ-Latch Plus、M.2 EZ-Latch Click 和 WIFI EZ-Plug，是主流玩家和 PC 組裝愛好者的絕佳選擇。欲了解更多 AORUS Z890 主機板資訊，請參閱官網： https://bit.ly/AORUS_Z890_Motherboards_TC

SOURCE GIGABYTE