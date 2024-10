GIGABYTE annonce que les cartes mères AORUS Z890 sont désormais disponibles, débloquant des performances améliorées par l'IA avec D5 Bionic Corsa

TAIPEI, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la première marque mondiale d'ordinateurs, annonce fièrement que les cartes mères de la série AORUS Z890 sont désormais officiellement disponibles à l'achat. Conçue pour maximiser les performances des derniers processeurs Intel® Core™ Ultra, la technologie révolutionnaire D5 Bionic Corsa a été introduite en même temps qu'une gestion thermique avancée et une conception optimisée de l'alimentation sur ces cartes. Le partenariat continu de GIGABYTE avec HWiNFO améliore encore les cartes avec un contrôle en temps réel de la puissance et de l'efficacité des phases d'alimentation Vcore du CPU. Avec ces puissantes cartes maintenant en vente, les consommateurs peuvent profiter de performances inégalées et d'une personnalisation aisée, ce qui en fait la plateforme idéale pour les passionnés et les professionnels.

GIGABYTE Announces AORUS Z890 Motherboards Now Available, Unlocking AI-Enhanced Performance with D5 Bionic Corsa

D5 Bionic Corsa est la technologie de base des cartes mères de la série AORUS Z890, qui exploite les innovations améliorées par l'IA au niveau des logiciels, du matériel et des firmwares pour augmenter les vitesses de la mémoire DDR5 jusqu'à plus de 9500 MT/s, ce qui est sans précédent. Le moteur AI SNATCH, alimenté par des modèles d'overclocking AI avancés, optimise les configurations pour la mémoire DDR5 XMP et les CPU, permettant des vitesses jusqu'à 20 % plus élevées. Avec XMP AI BOOST et CPU AI BOOST, les utilisateurs peuvent obtenir des performances d'overclocking de classe mondiale en un seul clic. La conception du PCB pilotée par l'IA améliore l'intégrité du signal en réduisant la réflexion de 28,2 %, tandis que le BIOS HyperTune règle avec précision le code de référence de la mémoire (MRC) pour des performances optimales. Le mécanisme VRM Thermal Balance assure la dissipation de la chaleur à travers le VRM avec une conception de caloduc, tandis que le firmware du PWM optimisé équilibre la sortie du courant pour une stabilité supérieure.

S'appuyant sur ces avancées, le partenariat exclusif de GIGABYTE avec HWiNFO intègre la surveillance en temps réel des phases d'alimentation du CPU Vcore via le Power Monitor, offrant aux consommateurs une vision plus approfondie et un meilleur contrôle de l'efficacité et des performances du système. Cette collaboration souligne l'engagement de GIGABYTE à fournir une qualité de produit éprouvée et mesurable.

La série AORUS Z890 s'adresse à une grande variété de consommateurs. Le modèle XTREME représente le summum de l'artisanat, offrant des caractéristiques haut de gamme et la DDR Wind Blade Extreme pour des performances supérieures. Le modèle MASTER est doté de grandes ailettes thermiques pour une meilleure dissipation de la chaleur. Le modèle PRO est polyvalent et disponible en blanc, ce qui le rend idéal pour les amateurs de modding. Enfin, le modèle ELITE est la porte d'entrée parfaite dans la famille AORUS. Tous les modèles sont dotés d'une gamme complète d'innovations adaptées pour les bricoleurs, notamment M.2 EZ-Latch Plus, M.2 EZ-Latch Click et WIFI EZ-Plug, ce qui en fait un excellent choix pour les joueurs et les constructeurs de PC grand public. Pour plus d'informations sur les cartes mères AORUS Z890, veuillez consulter le site officiel : https://bit.ly/AORUS_Z890_Motherboards

