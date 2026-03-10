沃特世旗艦新品 ARES-G3 流變儀以突破性速度樹立數據品質新標竿

新聞摘要：

將標準檢測時間縮短 80%。 [i]

實現業界前沿的每秒 25,000 個數據點採集能力，可捕捉以往難以測量的瞬態材料行為。 [ii]

校準需求更少，具備優異的氣氛與溫度控制性能。[iii]

得克薩斯州聖安東尼奧市和麻薩諸塞州米爾福德市2026年3月9日 /美通社/ -- Pittcon 展會 — 沃特世公司（紐約證券交易所代碼：WAT）今日重磅推出 TA 儀器產品線新品 ARES–G3™ 流變儀。這款新一代流變儀可提供業界出色的分析速度與數據品質，加速材料研究與產品開發進程。ARES–G3 流變儀憑藉完全集成的「快速頻率啁啾」（Fast Frequency Chirps）技術，每秒可採集多達 25,000 個數據點（較前代提升 10 倍），並將標準檢測時間縮短多達 80%，有效突破了行業瓶頸。隨著科研人員與材料創新者不斷探索對複雜材料行為的更深層理解，該產品為聚合物及複合材料開發、液態及半液態塗層以及基礎研究領域解鎖了全新的能力與成果。

沃特世公司材料科學事業部高級副總裁 Dan Rush 表示：「流變學實驗室正承受巨大壓力，需要更快提供更優質的數據，以推動突破性進展並支持業務決策。我們很高興能推出這款先進的儀器，它能在創紀錄的時間內提供獨特數據，賦予客戶全新洞察力，幫助應對日益增長的需求。」

沃特世 TA 儀器全新旗艦型 ARES‑G3 流變儀

ARES–G3 流變儀可縮短實驗時間、提升實驗室通量，並能在單次測試中獲得以往難以取得的快速變化樣品數據。該儀器透過增強版 TRIOS™ 軟體全面整合「快速頻率啁啾」解決方案，無需多份軟體授權或高階程式包培訓，即可透過快速頻率掃描來捕捉與處理數據。常規品質控制測試與數據生成也比以往提速 80%，部分測試時長可由 6 小時縮短至 1 小時；這意味著在常規條件下，工作流程得以加速，每年可為團隊節省數百個工作日，且數據品質不受影響。ARES–G3 流變儀還能在無需使用者校準的情況下執行多項測試，有效減少人為誤差，增強測量結果的可靠性。

明尼蘇達大學化工與材料科學系名譽教授 Chris Macosko 博士表示：「多年來，流變學家始終難以捕捉到處於固化或降解過程中的材料深度數據。其動力學過程如此之快，以至於傳統流變儀會錯過關鍵資訊。快速頻率啁啾技術的整合與精確的溫度控制，意味著我們現在能以過去常用時間的五分之一生成時間–溫度相關數據。新型 ARES–G3 流變儀提供的精準、一致數據，正是幫助我們取得成功的關鍵。」

ARES–G3 流變儀在其前代旗艦級產品的基礎上進一步升級，配備全新觸控螢幕以提升儀器操作體驗，透過軟硬體更新增強數據採集能力，並保留其核心專有技術——完全集成的動態力學分析（DMA）功能，以及專為應力測量與應變控制設計的硬體。這款新一代流變儀延續了 ARES–G2 流變儀 FCO 對流爐的優異性能，可提供出色的低氧環境控制與溫度均勻性，進一步簡化模擬真實加工條件的過程，幫助科研人員探索新型流變學方法，更深入理解結構與性能的關係。

所有現有的 ARES–G2 流變儀方法及附件均與 ARES–G3 流變儀完全相容。沃特世 TA 儀器全新 ARES–G3 流變儀即日起開放訂購。

其他參考資料： 歡迎造訪 ARES–G3 流變儀，了解產品詳情。

關於沃特世公司

沃特世公司（紐約證券交易所代碼：WAT）在全球生命科學與診斷領域居於前列，致力於透過分析技術、資訊學及服務加速前沿科學的惠益。我們專注於受監管的高通量檢測領域，創新產品組合融合了化學、物理學與生物學領域的深厚科學專長。我們與全球客戶攜手合作，旨在推動高品質藥物的上市、保障食品與水的安全，並透過早期疾病檢測、常規感染管理及抗生素耐藥性防治改善患者健康。憑藉不懈創新的共同文化，全球約 16,000 名滿懷熱忱的員工將科學挑戰轉化為造福全球的突破性成果。如需了解更多資訊，請造訪 www.waters.com/about。

聯絡方式：

Jackie Qian

沃特世公司

86 21 6156 2644

[email protected]

[i] 使用「快速頻率調制」技術，與標準主曲線及頻率掃描測試方法相比。

[ii] 與 ARES–G2 流變儀相比

[iii] 與傳統的組合電機感測器（CMT）流變儀及對流爐附件相比

