沃特世推出新一代微流液相色譜柱，憑藉 MaxPeak Premier 技術實現更高靈敏度並減少樣品與溶劑消耗

新聞提要：

靈敏度可達不鏽鋼微流柱的 2 倍以上，有助於高通量生物分離、DMPK 和組學應用降低檢測限與定量限¹。

相較於傳統 2.1 mm 內徑色譜柱，可降低多達 75% 的樣品用量。有效節約細胞與基因療法及個人化醫療候選藥物等珍貴樣品，同時提供更深入的數據洞察²。

溶劑消耗量僅為 2.1 mm 內徑色譜柱的四分之一，助力實驗室達成永續發展目標、降低營運成本並加快檢測進程，分析性能絲毫不受影響²。

美國麻薩諸塞州米爾福德2026年2月26日 /美通社/ -- 近日，沃特世公司（紐約證券交易所代碼：WAT）宣布旗下 ACQUITY™、BioResolve™ 和 GTxResolve™ 液相色譜柱系列新增 1 mm 內徑微流柱規格，均採用 Waters MaxPeak™ Premier 技術。新推出的這幾款微流柱不僅大幅提升檢測靈敏度，還能有效避免溶劑與樣品浪費，在生物分析、藥物發現與開發，以及代謝組學、蛋白組學及脂質組學等樣品珍貴、時間緊迫的領域，均能獲得高品質的分析結果。

此次新品發佈延續了公司在高影響力化學創新方面的強勁勢頭，透過突破現有技術瓶頸，重新定義了在分離更大、更複雜分子方面的可能性。

沃特世分析科學高級副總裁 Rob Carpio 表示：「沃特世持續投入突破性技術的研發，為高通量製藥和生物製藥實驗室的客戶消除障礙，助力他們加速並簡化研發進程，讓挽救生命的療法早日惠及患者。我們深知，在細胞與基因療法、個人化癌症藥物等領域，樣品量往往十分有限，因此分析物的回收率至關重要。沃特世此次重磅推出多款採用 MaxPeak Premier 技術的新型微流液相色譜柱，不僅能有效保護這些珍貴的樣品，還將分析的靈敏度、數據品質和重現性提升至全新高度。」

新推出的微流 LC 色譜柱將沃特世 MaxPeak 高性能表面 (HPS) 技術應用於 1 mm 內徑規格。這一重大技術突破盡可能降低了非特異性吸附 (NSA)，並顯著提高了小分子、多肽及寡核苷酸的回收率。透過消除分析障礙並加速工作流程，MaxPeak HPS 技術能為研究磷酸化肽等難以提升回收率的客戶帶來極大助益。

加州大學戴維斯分校教授 Oliver Fiehn 博士表示：「將內徑 2.1 mm 的不鏽鋼色譜柱換成採用 Waters MaxPeak Premier 技術的色譜柱之後，我們發現分析靈敏度完全能達到要求，甚至更加出色！很高興看到 MaxPeak 技術如今擴展至 1 mm 內徑的微流柱規格。這將有助於我們的代謝組學團隊在高通量分析中大幅節省溶劑，並快速獲得重現性和準確性俱佳的實驗結果。」

使用這些色譜柱，即使在低流速條件下，科學家們也始終能獲得更尖銳的峰形、更高的峰容量，同時減少峰拖尾，並且從第一針進樣開始就能達到可重現的性能。相比傳統不鏽鋼色譜柱，這些優勢顯著降低了因柱鈍化而產生的時間成本及不確定性。用戶從 2.1 mm 內徑分析級 LC 色譜柱轉換為微流柱規格時，這幾款全新的 1 mm 內徑微流柱可提供水平相當甚至更高的靈敏度，溶劑和樣品用量也僅為分析級色譜柱的四分之一，有助於實驗室在提升分析性能的同時達成環保目標。

採用 MaxPeak Premier 技術的新型 1 mm 內徑微流柱已於 2026 年 2 月 17 日起全球同步發售。

其他參考資料：歡迎訪問採用MaxPeak Premier技術的微流色譜柱，了解更多產品詳情。

Waters、MaxPeak、ACQUITY、BioResolve 和 GTxResolve 為沃特世公司或其附屬公司的商標。

關於沃特世公司

沃特世公司（紐約證券交易所代碼：WAT）在全球生命科學與診斷領域居於前列，致力於透過分析技術、資訊學及服務加速前沿科學的惠益。我們專注於受監管的高通量檢測領域，創新產品組合融合了化學、物理學和生物學領域的深厚科學專長。我們與全球客戶攜手合作，旨在推動高品質藥物的上市、保障食品和水的安全，並透過早期疾病檢測、常規感染管理及抗生素耐藥性防治改善患者健康。憑藉不懈創新的共同文化，全球約 16,000 名滿懷熱忱的員工將科學挑戰轉化為造福全球的突破性成果。如需了解更多資訊，請訪問 www.waters.com/about。

參考資料：

聯絡方式：

錢潔（Jackie Qian）

沃特世公司

86 21 6156 2644

[email protected]

SOURCE Waters Corporation