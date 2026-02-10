沃特世完成與碧迪醫療生物科學與診斷解決方案業務的合併

宣布任命 Claire M. Fraser 博士為董事會成員

打造全球生命科學與診斷領域的領導者，專注於受監管應用中的高通量檢測

宣布成立四大事業部：沃特世分析科學、沃特世生物科學、沃特世先進診斷、沃特世材料科學

馬薩諸塞州米爾福德2026年2月10日 /美通社/ -- 沃特世公司（紐約證券交易所代碼：WAT）今日宣布，已完成此前公布的與碧迪醫療（BD，紐約證券交易所代碼：BDX）生物科學與診斷解決方案業務的合併。此次交易締造了一家擁有先進技術實力，並具備業界領先財務前景的全球生命科學與診斷領域領導者。公司同時宣布任命 Claire M. Fraser 博士為沃特世董事會成員，使董事會成員總數增至11人。

Fraser 博士是享譽全球的基因體科學家，擁有三十年大型研究機構管理經驗。她最近的職務是馬里蘭大學醫學院基因體科學研究所所長（該研究所由她於 2007 年創立），並兼任該校醫學、微生物學與免疫學教授。她在紐約州特洛伊的倫斯勒理工學院取得生物學學士學位，並於紐約州立大學水牛城分校獲得藥理學博士學位。

沃特世董事長Flemming Ørnskov博士表示：「在這一重要時刻，我謹代表沃特世公司歡迎新同事的加入，並歡迎 Claire Fraser 博士加入董事會。Fraser博士是國際認可的科學家，在基因體學、傳染病及分子診斷領域擁有深厚造詣。她豐富的專業背景與產業洞見將助力公司開啟新一輪成長與價值創造。」

沃特世總裁兼首席執行官Udit Batra博士表示：「與碧迪醫療生物科學及診斷解決方案業務的合併是沃特世發展的關鍵契機。這一舉措將化學、物理學和生物學領域的世界級科學專長與深厚的創新傳統有機融合。邁入新篇章之際，我們的目標清晰明確：滿足客戶尚未被滿足的需求，為股東創造長期價值，並提供推動全球健康發展的解決方案。憑藉我們開創性的產品和共同的創新文化，我深信雙方將攜手加速前沿科學的惠益。」

隨著交易完成，沃特世成立四大事業部，既體現公司持續聚焦受監管領域的大規模檢測需求，又彰顯其向高成長鄰近市場的果斷拓展。這些事業部匯聚了傑出科研團隊，致力於支持大分子與小分子治療藥物的研發與生產、食品及環境檢測，並推動分子診斷、微生物學及多重檢測等高潛力專業診斷技術的發展。

沃特世分析科學 （原沃特世事業部，不含臨床業務）：涵蓋分離科學與物理分子表徵相關的產品、服務及合規資訊，包括液相色譜儀器、化學耗材，以及質譜、紫外、光散射和顆粒分析檢測技術。





交易資訊

本次合併透過反向莫里斯信託交易完成：碧迪醫療生物科學與診斷解決方案業務（「該業務」）被剝離至獨立實體，該實體與沃特世全資子公司合併，從而成為沃特世全資子公司。在交易完成後，沃特世於交易關閉前的股東在完全稀釋基礎上持有合併後公司 60.8%的普通股，而碧迪醫療的股東在完全稀釋基礎上持有合併後公司39.2%的普通股。根據交易條款，碧迪醫療的股東將按2026年2月5日（分拆登記日）收盤時持有的碧迪醫療普通股數量，以每股換取約0.135股沃特世普通股，並以現金替代任何零碎股份。

Barclays擔任沃特世財務顧問，Kirkland & Ellis LLP擔任首席法律顧問。

關於沃特世公司

沃特世公司（紐約證券交易所代碼：WAT）是全球生命科學與診斷領域的領導者，致力於透過分析技術、資訊學及服務加速前沿科學的惠益。我們專注於受監管的高通量檢測領域，創新產品組合融合了化學、物理學和生物學領域的深厚科學專長。我們與全球客戶攜手合作，推動高品質藥物的上市、保障食品和水的安全，並透過早期疾病檢測、常規感染管理及抗生素耐藥性防治改善患者健康。憑藉不懈創新的共同文化，約16,000名滿懷熱忱的員工將科學挑戰轉化為造福全球的突破性成果。更多資訊請訪問 www.waters.com/combination。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含關於未來結果和事件的「前瞻性」陳述，包括交易預期效益等。凡非歷史事實的陳述均可視為前瞻性陳述。除前述內容外，諸如「將」、「認為」、「相信」、「預期」、「計劃」、「期望」、「意圖」、「建議」、「似乎」、「估計」、「預測」等類似表達及其否定或肯定形式，均旨在標識前瞻性陳述。由於多種原因，包括但不限於與收購業務完成後實現商業成功相關的風險或不確定性，以及沃特世公司不時向美國證券交易委員會「SEC」提交的報告中詳述的其他風險因素，我們的實際未來結果可能與本新聞稿中前瞻性陳述所討論的結果存在重大差異。此類因素及其他因素已在沃特世向SEC提交的截至2024年12月31日年度報告Form 10-K中的「前瞻性陳述」和「風險因素」章節進行詳盡討論，該討論內容透過引用納入本新聞稿，並隨沃特世後續向SEC提交的文件進行更新。本新聞稿所含前瞻性陳述僅代表沃特世截至發布日期的預估或觀點，不應被視為代表發布日期之後任何時點的預估或觀點。除法律要求外，沃特世不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

