諾亞控股與 ARK Wealth Management 榮膺《亞洲私人銀行家》及《歐洲貨幣》頂級行業大獎，彰顯連接全球華人財富之卓越能力

香港2026年4月14日 /美通社/ -- 諾亞控股有限公司（「諾亞」或「本公司」）（NYSE: NOAH, HKEX: 6686）及其全球財富管理平台ARK Wealth Management（「ARK」），近日榮獲《亞洲私人銀行家》及《歐洲貨幣》頒發的多項頂級行業大獎，進一步鞏固其作為全球華人財富連接首選平台的戰略地位。

《亞洲私人銀行家》評選諾亞為國內及國際市場「最佳財富管理機構」

在第十五屆「《亞洲私人銀行家》傑出獎」（15th Asian Private Banker Awards for Distinction 2025）中，諾亞連續第九年榮獲以下殊榮：

中國內地最佳獨立財富管理機構（Best Independent Wealth Manager China Onshore）

中國境外（離岸）最佳獨立財富管理機構（Best Independent Wealth Manager China Offshore）

延續這份長期佳績，諾亞在第八屆《亞洲私人銀行家》中國財富獎（8th Asian Private Banker China Wealth Awards 2025）中亦榮獲兩項大獎：

最佳財富管理機構 — 第三方 — 國際市場（Best Wealth Manager – Third Party – International Market）

最佳財富管理機構 — 第三方 — 中國內地市場（Best Wealth Manager – Third Party – Domestic Market）

這些殊榮令諾亞與頂尖國際及國內私人銀行並肩，突顯出集團深厚的在岸市場專業知識，以及持續拓展的全球服務能力。

《亞洲私人銀行家》高度評價諾亞提供跨司法管轄區財富管理服務的能力，認為背後有穩健的多幣種基礎設施支持。獎項亦彰顯了諾亞的核心優勢之一：將中國內地財富生態系統與全球資產配置能力無縫銜接，充分體現其結合專業財富管理與深入全球華人視角的獨特價值。

諾亞控股行政總裁殷哲表示：「真正的全球財富管理，在於將專業能力與人文關懷結合。透過融合人工智能與人類洞察力，我們正全面提升全球華人家族在跨境財富管理上的效率與體驗。」

《歐洲貨幣》表彰 ARK Wealth Management 卓越的數字化表現

在2026年《歐洲貨幣》私人銀行獎中，ARK Wealth Management 榮膺：

香港最佳獨立財富管理機構 （Hong Kong's Best Independent Wealth Manager）

香港最佳獨立財富管理機構（數字化解決方案） （Hong Kong's Best Independent Wealth Manager for Digital Solutions）

這些獎項反映了ARK對其專有iARK平台持續投入的成果。iARK是一個專為服務全球華人社群而設計、由人工智能驅動的財富管理生態系統。透過將數字化工具與個性化顧問服務結合，ARK提升了客戶在多個司法管轄區內的便利性、透明度及決策能力。獎項亦肯定ARK致力提供可擴展、科技主導的財富解決方案，無縫連接上海、香港、新加坡及美國等金融樞紐。

與此同時，《亞洲私人銀行家》近期刊出諾亞控股聯合創始人兼主席汪靜波的獨家專訪。汪靜波指出，在宏觀經濟與科技變革下，「信任」與「洞察力」依然是財富管理的核心。她表示，行業正逐步轉向「諮詢驅動資產」（assets under advisory）模式，在追求投資回報的同時，亦同樣重視財富保障與長期規劃。

汪靜波補充到，雖然人工智能提升了分析與營運能力，但人類的判斷力對建立客戶信任及引導複雜的跨境決策仍然至關重要，最終實現「財富之上，更見人生智慧」（Wisdom Beyond Wealth）。

關於諾亞控股有限公司

諾亞控股有限公司（NYSE: NOAH；HKEX: 6686）是連接全球華人財富世界的財富管理平台。懂金融，更懂華人——憑藉超過23年嚴謹的財富管理實踐，諾亞已成為全球華人家族在財富決策時的優先選擇。集團於紐約證券交易所及香港聯合交易所兩地上市，設有中國上海、中國香港、新加坡及美國全球四大帳戶與交易中心，累計配置規模逾USD 1530億，為跨境、跨代、跨文化的華人家族提供覆蓋全球的綜合財富管理服務。財富之上，更見人生智慧——諾亞致力成為華人家族世代信賴的長期夥伴。

SOURCE 諾亞控股有限公司