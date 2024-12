伊雲谷榮獲 AWS 2024 全球年度 MSP 合作夥伴獎項

伊雲谷數位科技獲頒 AWS 全球年度 MSP 合作夥伴獎項,彰顯其協助客戶推動創新的領先實力

香港2024年12月4日 /美通社/ -- 伊雲谷榮幸宣布榮獲2024年 AWS 區域與全球合作夥伴獎 (Geo and Global AWS Partner Award) 中的「全球年度 MSP合作夥伴獎 (MSP Partner of the Year - Global)」。該獎項旨在表彰協助客戶推動創新並在 Amazon Web Services (AWS) 上構建解決方案方面扮演關鍵角色的全球領導者。此獎項彰顯伊雲谷為頂尖的 AWS 託管服務供應商 (Managed Service Providers, MSP),能為客戶於雲端旅程的任何階段提供端到端AWS解決方案 — 從初步解決方案設計諮詢、建置應用程式,以至持續優化和支援。

AWS 區域與全球合作夥伴獎已於 2024 年 AWS re:Invent 合作夥伴頒獎典禮上揭曉,旨在表彰過去一年中在專業化、創新和合作方面有卓越表現的廣大 AWS 合作夥伴。這些區域及全球獎項肯定了那些業務模式持續在 AWS 上演進並蓬勃發展,同時為客戶提供支援的合作夥伴。