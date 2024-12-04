伊雲谷榮獲 AWS 2024 全球年度 MSP 合作夥伴獎項

伊雲谷提供先進的雲端解決方案，滿足企業核心提升營運績效、成功邁向數位轉型

伊雲谷作為 AWS MSP 和 Level 1 MSSP (Managed Security Service Provider) 合作夥伴，提供客戶全面的雲端服務，包括成本優化監控 (FinOps)、IT 託管服務與支援（MSP 服務）以及安全監控和管理（MSSP 服務）。透過滿足企業核心業務需求為出發的雲端解決方案協助企業展開數位轉型之旅，為長期發展奠定堅實基礎。

伊雲谷數位科技執行長林儀表示：「作為 AWS 的長期合作夥伴，伊雲谷深感榮幸能獲得此項殊榮，這項 AWS 全球性獎項肯定了我們在滿足客戶需求方面的卓越服務能力。我們的 MSP 團隊透過標準化應用程式部署，確保卓越的雲端效能和安全性，這使我們有別於其他服務提供者。憑藉我們在雲端營運與管理方面的專業能力，協助企業最佳化從雲端成本到資安保障的整體 IT 效能。伊雲谷持續致力於支援企業實現其數位轉型目標，如今已在亞太地區成功完成逾千項專案。」

自 2020 年以來，伊雲谷透過 MSP 服務，協助擁有逾三千家分店的菲律賓連鎖速食餐廳領導品牌實現 IT 營運轉型。藉由實施策略性的 AWS Marketplace 採購與 24x7 雲端託管服務，伊雲谷協助該企業降低 30% 的 IT 成本 (TCO)，並處理每月數百起 IT 疑難雜症，同時透過第三方 ISV 的整合實現完善的雲端安全性，確保資料備份和災難復原即時且合規。

AWS 區域與全球合作夥伴獎項橫跨數個類別，並分為區域層級與全球層級，設有自行提名流程並由第三方機構 Canalys 審查提名資料，特別著重於客戶成功案例的表現。

此外，獎項也包含多個數據導向的評選項目，透過一組獨特的評量指標，衡量 AWS 合作夥伴過去一年的表現。Canalys 負責審核所使用數據集，以確保評量過程與計算結果的客觀性與準確性。入圍決選名單者 (Finalist) 則代表該獎項類別中排名前 3 名的 AWS 合作夥伴。

AWS 合作夥伴網路 (AWS Partner Network, APN) 是一項全球計畫，致力於協助合作夥伴創新、加速其雲端之旅並充分利用 AWS 所提供的各式創新服務。

關於伊雲谷

伊雲谷 (eCloudvalley) 成立於 2013 年，現已成為全球雲端市場的領導者，在全球各地，特別是亞太地區擁有強大的影響力，以獨特的方式結合國際專業知識和在地洞察力，為超過 2,400 家企業提供服務。我們致力於在地賦能，利用尖端技術和深厚的產業專業知識，提供世界級的客製化雲端、數據與安全解決方案。作為屢獲殊榮的 AWS Premier Partner，我們在雲端解決方案方面具備無與倫比的專業技術，確保能提供全面的數位轉型。透過結合全球視野與在地觀點，我們能提供兼具國際水準與在地特色的解決方案，使伊雲谷成為您邁向全面數位轉型之旅的忠實盟友。

了解伊雲谷服務：https://www.ecloudvalley.com/hk/p/managed-services-provider

SOURCE eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd.