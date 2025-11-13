星路科技與1exchange達成戰略合作，共建合規RWA「發行-上市-交易」流動性生態

香港 2025年11月13日 /美通社/ -- 近日，由AI 驅動全球一站式 Web5（Web2+Web3）財富科技平台——星路金融科技控股有限公司（統稱「星路科技」）與新加坡獲金融管理局（MAS）許可的RWA（Real-World-Asset，真實世界資產）證券型代幣掛牌上市與二級市場交易所——1exchange（統稱「1X」）共同宣佈，雙方正式達成戰略合作，將共同推動合規、安全且可信的RWA證券型代幣與私募資產的發行、上市、二級市場交易及流動性管理。

本次合作聚焦RWA這一前沿領域，結合星路科技的創新代幣化技術平台與1X在提供合規RWA證券型代幣上市與二級市場准入方面的專業能力，共同推進在受監管框架下的RWA掛牌上市與交易機制，為市場提供兼具創新性、安全性與高效能的綜合解決方案。雙方將在代幣化股票、基金、債券與資產掛鉤票據等多個領域展開全方位探索，拓展RWA的應用場景與資產類別，在數字經濟時代為資產開拓更多流動性渠道。

隨著Web3.0時代演進，RWA已成為銜接傳統金融與數字金融生態的重要橋樑。然而RWA代幣化的進程卻仍充滿著挑戰，這其中便包括跨境法律框架差異、資產權益的法律認定以及發行與流通環節中的合規要求等因素。通過本次合作，星路科技與1X將共同為RWA代幣化發行、上市分銷與二級市場流通的全過程引入合規機制，並推動符合監管導向的創新實踐。

1exchange致力通過高效的掛牌上市解決方案，為RWA證券型代幣打通獲取全球流動性的區塊鏈通道，並提供合法受監管的二級市場為投資者帶去更加多元化前沿的投資選擇。星路科技則為各類金融機構提供全面的財富管理產品和科技解決方案，已成功打造一站式RWA技術、發行、分銷平台，並位列香港特區政府引進重點企業辦公室（「OASES」）的重點企業之一。

星路科技 CEO蔡華表示：「我們非常高興能與1exchange達成深度合作。星路科技在區塊鏈底層技術、資產上鏈協議及智能合約開發方面具備領先優勢。此次合作將充分運用我們在香港RWA發行與技術服務領域的經驗，結合1X在新加坡合規交易與流動性管理方面的專長，共同為金融機構、企業及投資者提供安全、高效、透明的資產代幣化解決方案。」

1exchange CEO Sheena Lim指出：「與星路科技的合作是我們拓展RWA生態的關鍵一步。雙方將在資產上鏈、合規上市及二級市場流通等環節緊密協作，進一步推動RWA在數字交易平台中的流動與定價效率，共同為行業樹立可信、可持續的創新標竿。」

未來，星路科技與1X將進一步深化合作，基於中國香港和新加坡的法律法規及監管政策，持續優化RWA產品結構、強化合規風控能力，共同推動亞洲地區Web3.0行業的規範發展。

關於星路金融科技控股有限公司

星路金融科技控股有限公司及其子公司統稱「星路科技」，是AI驅動的全球一站式Web5財富科技平台，為各類金融機構提供全面的財富管理產品和科技解決方案，涵蓋現金管理、公募基金、私募基金、結構性產品、債券、保險及虛擬資產等全品類的財富管理產品。星路科技在亞洲金融科技領域處於領先地位，自Web3浪潮初起，星路科技已專註提升連接實體與數字資產的能力，打造一站式現實世界資產（RWA）技術、發行、分銷平台，開拓財富管理行業全新增長路徑。

更多資訊請瀏覽 www.finloop.hk。

關於 1exchange

1exchange 隸屬於 FOMO Group ，是一家全球領先的RWA（Real-World-Asset，真實世界資產）證券代幣與私募上市交易所，並持有新加坡金融管理局（MAS）頒發的執照。憑藉其完整的鏈上基礎設施，1exchange 使資產發行方能夠將RWA代幣掛牌上市，同時為投資者提供一個安全可信的二級市場，以便交易與投資新世代數位資產，開啟全球流動性。

更多資訊請瀏覽 www.1x.exchange。

SOURCE 星路科技