榮耀加冕，實力見證｜華龍航空一舉斬獲 CFS 第十五屆財經峰會三項重磅大獎

香港2026年8月7日 /美通社/ -- 近日，CFS 第十五屆財經峰會隆重啟幕。作為亞太公務航空領軍企業，華龍航空憑藉紮實的綜合運營實力與創新服務體系，在眾多參評企業中脫穎而出，一舉斬獲三項重量級行業榮譽：2026全球化影響力品牌、2026數智化創新先鋒獎；旗下GEOSTAR中國企業家飛行俱樂部榮獲2026奢華旅行產品創新獎。

三項大獎分別從綜合品牌實力、數智科技轉型、圈層服務創新維度，完整印證了華龍航空構建全域高端出行生態的長期戰略價值與行業標杆地位。

公務航空具備極強的跨境、跨區域運營屬性。深耕行業15載，華龍航空推行「境內+境外」協同發展戰略，機隊規模連續七年穩居亞太公務機運營商榜首，管理近50架公務機，高端遠程機型占比超95%。依託覆蓋全球20餘座核心城市的運行基地網絡，服務版圖延伸至200多個國家和地區、超千座機場；同時持有全球主流司法轄區運行與維修資質，是中國大陸首家取得IS-BAO Stage III最高等級安全認證的公務航空企業，搭建起全球化合規運營體系。華龍航空持續打造具備國際話語權的中國公務航空品牌，本次獲評「2026全球化影響力品牌」，是市場與權威機構對華龍航空全球化服務能力、長期品牌公信力的高度認可。

着眼長期高質量發展，華龍航空將數智化確立為核心發展戰略，持續推進公務航空運營模式創新升級。作為國家級高新技術企業，公司自主研發「華龍智雲」智能運行平台、數智華龍運行控制中心，打通航班調度、航前保障、飛機運維、客戶行程管理、費用管控全鏈路，實現公務機全生命周期數字化管理，助力飛機資產最大化保值。企業率先落地可視化「陽光賬單」體系，打通線上線下信息通道，全方位提升資產運營效率與客戶出行體驗。依託紮實的數智化建設成果，華龍航空斬獲「2026數智化創新先鋒獎」，為公務航空領域數智化轉型打造標杆實踐樣本。

依託集團全球化公務機運力底座，華龍航空2014年打造圈層服務標杆平台——GEOSTAR中國企業家飛行俱樂部，率先在國內公務航空領域提出並落地天地一體化高端出行生態理念。俱樂部深度洞察企業家商務鏈接、跨界探索、私享度假的多元需求，推出自駕穿越撒哈拉沙漠、南北極極地遠征、環球秘境飛行等稀缺項目；並聯動安縵奢華遊艇、麗思卡爾頓遊輪等全球頂奢文旅資源，構建「空中公務飛行 + 陸地定製探索 + 海上私享旅居」陸海空一體化服務閉環，為企業家圈層提供融合全球目的地體驗、人文視野拓展、高端圈層互通的一站式全域出行方案。這套兼具行業開創性與高差異化的生態服務模式，助力GEOSTAR中國企業家飛行俱樂部斬獲「2026奢華旅行產品創新獎」。

一次斬獲三項權威榮譽，是華龍航空全球化、數智化與天地一體化戰略穩步落地的有力見證。從連續七年領跑亞太的全球化公務機運營網絡、全鏈條數智化體系建設，到國內首創的天地一體化高端圈層服務布局，華龍航空持續拓寬公務航空的價值邊界，完成從單一飛行服務商向全域高端出行生態運營商的戰略升級。

面向未來，華龍航空將繼續堅守安全運營底線，持續深化全球化網絡與數智化建設，不斷豐富高端出行產品矩陣，完善天地一體化服務版圖。持續探索公務航空與高端生活方式、精英圈層經濟、低空出行產業的融合路徑，引領高端公務航空業邁向高質量、生態化發展新階段。

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SOURCE 華龍航空