永擎電子將於 COMPUTEX 2024盛大展出最新NVIDIA Blackwell 架構伺服器

永擎電子NVIDIA Blackwell 架構伺服器還有6U8X-EGS2 NVIDIA HGX B100 及 6U8X-GNR2/DLC NVIDIA HGX B200，分別裝載了 NVIDIA HGX™ B100 8-GPU 及 NVIDIA HGX B200 8-GPU 。NVIDIA HGX B100的設計可兼容於現有的NVIDIA HGX H100 GPU伺服器架構，幫助永擎縮短研發週期，利用既有6U8X-EGS2 NVIDIA HGX H100 系統的設計，可更快地將6U8X-EGS2 NVIDIA HGX B100推廣到市場。

6U8X-GNR2/DLC NVIDIA HGX B200 採用直達晶片液冷技術，使其可以提高CPU及GPU的散熱設計功率 (TDP)。在維持6U高度的機構設計下，確保NVIDIA Blackwell GPU的效能可以完全發揮。針對沒有液冷基礎設施的客戶，永擎電子也將推出空冷的 8U8X-GNR2 NVIDIA HGX B200，同樣整合 NVIDIA HGX B200 8-GPU，以在萬億參數模型上實現更快的即時推論。

前述永擎電子的NVIDIA HGX 伺服器均支援多達八張 NVIDIA BlueField®-3 SuperNICs ，以利用 NVIDIA Spectrum™-X（端對端、針對人工智慧優化的乙太網路平台）。此外，這些系統亦將取得全端 NVIDIA AI 和加速運算平台認證，其中包含加入 NVIDIA AI Enterprise軟體平台 的 NVIDIA NIM 推論微服務。

永擎電子總經理，沙韋旭表示: 「今年我們展示了 NVIDIA Blackwell 架構的數據中心解決方案，來滿足 LLM 訓練和生成式 AI 推論中最嚴苛的工作負載。 當然，永擎也不止步於此，正持續發展基於NVIDIA Blackwell 架構的產品組合，來進一步推動NVIDIA Blackwell 架構的優勢至主流大型語言模型推論和資料處理等應用場域。」

永擎電子正在規劃一款基於 NVIDIA GB200 NVL2 的新產品，將 NVIDIA Blackwell 架構的性能導入以往水平擴展配置的解決方案，從而促使與現有數據中心基礎架構的無縫整合。

NVIDIA GPU產品部門副總裁Kaustubh Sanghani表示：「透過與永擎電子合作，我們為企業用戶提供了強大的人工智慧生態系，無縫整合硬體和軟體，提供突破性的效能和可擴展性，來挑戰 AI 和高速運算的極限。」

永擎電子展示基於 NVIDIA MGX 模組化參考架構的伺服器

永擎電子也展示了 基於NVIDIA MGX 4U設計的4UMGX-GNR2。這款雙路GPU 伺服器支援多達 8 張全高全長的雙寬 GPU卡，像是用於主流企業伺服器的 NVIDIA H200 NVL Tensor Core GPU。此外，該系統額外提供五個 PCIe 5.0 x16全高半長卡和一個PCIe 5.0 x16半高半長卡的插槽，並可支援NVIDIA BlueField-3 DPU 和 NVIDIA ConnectX®-7 NICs ，實現多個 200Gb/s 或 400Gb/s 網絡連接。存儲部分則有16 個支援PCIe 5.0、可熱插拔的E1.S硬碟擴充槽。

除了這些新品，永擎電子今年於MWC發布的 MECAI-NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip 及更多最新產品皆會在華擎COMPUTEX展位 L0818 上亮相。更多永擎電子產品詳情，請上永擎電子官方網站。

關於永擎電子

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SOURCE 永擎電子股份有限公司