技嘉於 COMPUTEX 2026 締造 DDR5 世界紀錄 勇奪10項全球超頻冠軍

台北2026年6月6日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技於 COMPUTEX 2026 再創超頻巔峰，不僅攜手 CORSAIR VENGEANCE DDR5 記憶體締造 DDR5-13556 MT/s 世界紀錄，更於 G.SKILL 第 12 屆 OC World Record Stage 超頻大賽中勇奪 10 項全球第一紀錄。由知名超頻達人 Hicookie 領軍的技嘉超頻團隊透過專為極限超頻打造的 Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE 主機板成功刷新 DDR5 世界紀錄。同時，該團隊也受邀參加 G.SKILL 舉辦的年度超頻盛會，並以全新發布的 X870 AORUS INFINITY 主機板於多項競賽項目中再創佳績。

備受矚目的 G.SKILL 超頻大賽匯聚來自全球的頂尖超頻玩家，包括技嘉超頻團隊成員 Hicookie、Sergmann、Saltycroissant、Madness777 與 Exaberries，在極限環境下挑戰硬體效能極限。競賽期間，該團隊以 X870 AORUS INFINITY 主機板為搭配 G.SKILL Trident Z5 RGB 記憶體，在 AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 處理器平台上，不僅創下驚人的記憶體超頻成績，更於 CPU 頻率及多項效能測試項目中勇奪 10 項全球第一紀錄。