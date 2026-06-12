技嘉 COMPUTEX 2026 展現 40 年創新里程碑 AI、電競與設計實力獲國際肯定

技嘉亦展示 AI 技術與電競應用如何在產品生態系中深度融合。從 AI TOP 解決方案、AI PC 到獲獎的 AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX，完整展現從日常生產力應用到進階 AI 開發工作流程的地端 AI 運算能力。榮獲 COMPUTEX 2026 Best Choice Award 的 AORUS MASTER 16 電競筆電，則展現技嘉在 AI 與高效能電競體驗的持續投入。此外，技嘉推出全球首款 27 吋 5K 多模式 Mini LED 電競螢幕 FM275K16P，進一步鞏固其在次世代顯示技術領域的領導地位。

除了效能與 AI 創新之外，設計美學同樣是本次展出的重要主軸。從獲獎肯定的 AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD 顯示卡，到 STEALTH 隱線式 PC 生態系，技嘉展現高效能硬體與精緻美學設計的融合。這項設計理念亦延伸至 ENTER INFINITY 展區本身，透過模組化的展位架構、可重複使用的展示系統，以及永續營運規劃，打造兼具互動體驗與環境友善的展覽空間，並獲得 COMPUTEX 2026 ECOBooth 永續展位認證。

適逢品牌成立 40 周年，ENTER INFINITY 不僅回顧技嘉四十年來持續突破技術與體驗界限的里程碑，也代表著面向未來的願景。透過 AI、電競、設計與永續發展的整合創新，技嘉持續以創新驅動未來，開創下一世代智慧運算的新篇章。更多資訊請參閱技嘉官方網站。

SOURCE GIGABYTE