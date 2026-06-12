技嘉 COMPUTEX 2026 展現 40 年創新里程碑 AI、電競與設計實力獲國際肯定

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GIGABYTE

12 6月, 2026, 09:00 CST

台北2026年6月12日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技以 40 週年主題「ENTER INFINITY」參展 COMPUTEX 2026，透過 AI 運算、電競應用、產品設計與使用體驗等創新成果，展現品牌四十年來持續推動科技創新與智慧運算發展的實力。展出期間，多項產品獲得國際媒體與產業機構肯定，並榮獲 Best of COMPUTEX、Editor's Choice 等多項獎項。

本次展出焦點之一為 X870E AORUS INFINITY NEXT 主機板，結合航太科技與資料中心級工程設計、先進散熱技術與獨特美學風格，獲得國際媒體廣泛關注。該產品採用火箭推進器等級散熱材料，搭配透過 3D 金屬列印技術實現的 AI Gyroid 散熱結構，可提升最高 44% 的散熱表面積，並整合低軌衛星與資料中心級 Quad OptiMOS 技術，搭載 64 相供電設計，可提供高達 5,120 安培總電流輸出。Tom's Hardware 更評價其為「結合前所未見的太空級散熱工程與獨樹一幟的設計美學」。同時，技嘉也推出完整的 INFINITY 系列產品，涵蓋主機板、顯示卡、電競周邊與機殼，將 ENTER INFINITY 的設計理念延伸至整個 PC 生態系。

技嘉 COMPUTEX 2026 展現 40 年創新里程碑 AI、電競與設計實力獲國際肯定
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技嘉亦展示 AI 技術與電競應用如何在產品生態系中深度融合。從 AI TOP 解決方案、AI PC 到獲獎的 AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX，完整展現從日常生產力應用到進階 AI 開發工作流程的地端 AI 運算能力。榮獲 COMPUTEX 2026 Best Choice Award 的 AORUS MASTER 16 電競筆電，則展現技嘉在 AI 與高效能電競體驗的持續投入。此外，技嘉推出全球首款 27 吋 5K 多模式 Mini LED 電競螢幕 FM275K16P，進一步鞏固其在次世代顯示技術領域的領導地位。

除了效能與 AI 創新之外，設計美學同樣是本次展出的重要主軸。從獲獎肯定的 AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD 顯示卡，到 STEALTH 隱線式 PC 生態系，技嘉展現高效能硬體與精緻美學設計的融合。這項設計理念亦延伸至 ENTER INFINITY 展區本身，透過模組化的展位架構、可重複使用的展示系統，以及永續營運規劃，打造兼具互動體驗與環境友善的展覽空間，並獲得 COMPUTEX 2026 ECOBooth 永續展位認證。

適逢品牌成立 40 周年，ENTER INFINITY 不僅回顧技嘉四十年來持續突破技術與體驗界限的里程碑，也代表著面向未來的願景。透過 AI、電競、設計與永續發展的整合創新，技嘉持續以創新驅動未來，開創下一世代智慧運算的新篇章。更多資訊請參閱技嘉官方網站

SOURCE GIGABYTE

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