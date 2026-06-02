Waters, Cyclic IMS P20 전격 공개하며 구조 및 공간 오믹스 연구의 새로운 기준 제시

10배 이상 향상된 MS/MS 감도와 멀티패스 Cyclic™ 이온 이동도 분광법(IMS)의 결합을 통해 미세한 생물학적 차이를 규명하여 이전에는 불가능했던 초기 질병 신호 포착 지원 1

50% 확장된 상한 질량 범위와 포괄적인 구조 분석 툴킷를 통해 차세대 바이오의약품 개발 가속화 지원 2

고해상도 이온 이동도 기술과 MALDI XS 및 DESI XS 이미징 기술을 통합하여 조직 내 분자의 직접적인 시각화를 통해 세포 수준에서의 질병 발생 기전 이해 제고3

미국 매사추세츠주 밀퍼드, 2026년 6월 2일 /PRNewswire/ -- 제74회 ASMS 질량 분석 및 관련 주제 학술대회 — Waters Corporation(NYSE: WAT)은 과학자들이 생물학적 현상을 더욱 정밀하게 파악하고 이를 더욱 빠르게 활용할 수 있도록 지원하는 고해상도 구조 및 공간 오믹스 플랫폼인 Waters Cyclic IMS P20 질량분석기의 출시를 발표했다. 이 독보적이고 강력한 기기는 멀티패스 Cyclic 이온 이동도 분광법과 향상된 단편화, 프로빙 및 이미징 기능을 결합하여, 단백질 미스폴딩 현상에서 번역 후 변형에 이르는 질병 신호를 조기에 신뢰성 있게 분석할 수 있도록 지원한다. 이 시스템의 전체 스펙트럼 분자 이미징 기술은 단일 실험만으로도 탁월한 수준의 시각화를 구현해1, 발견 및 개발 과정을 가속화하고 복잡한 생물학적 현상에 대한 심층적인 이해를 가능하게 한다.

Combining multipass Cyclic Ion Mobility Spectrometry with an enhanced suite of fragmentation, probing, and imaging capabilities, the Waters Cyclic IMS P20 Mass Spectrometer reveals subtle biological differences for earlier, previously unattainable detection of disease signals.

James Hallam, Waters Corporation 산하 Waters Analytical Sciences의 액체 크로마토그래피-질량분석 부문 부사장 겸 총괄 관리자는 "Waters는 구조 및 공간 오믹스를 위한 첨단 분석 도구가 치료 분야의 혁신적인 성과를 이끄는 데 핵심적인 역할을 한다는 점을 잘 알고 있다."라며 "강력한 기능들이 융합된 Cyclic IMS P20 MS는 이전에는 포착하기 어려웠던 미세한 분자적 차이에 대한 통찰력을 제공함으로써 질병을 유발하는 메커니즘에 대한 이해를 새로운 차원으로 끌어올리고 차세대 신약 발굴을 고도화한다"라고 덧붙였다.

연구자들이 규모가 더 크고 이질성이 높은 치료 표적에 대한 연구를 추구함에 따라, 분석 워크플로 역시 더 높은 감도와 구조적 분해능, 보다 쉽게 적용할 수 있는 분석법을 필요로 하고 있다. Cyclic IMS P20 질량분석기는 이전 모델 대비 10배 이상의 MS/MS 감도 향상2, 100 kDa 이상으로 50% 넘게 확장된 상한 질량 범위3, 탠덤 이온 이동도 분광법(IMSn), 전자포획 분해법(ECD), 표면-유도 해리(SID), 충돌-유도 전개(CIU)를 포함한 상호보완적 구조 프로빙 기법을 제공함으로써, 단일 플랫폼에서 가장 포괄적인 공간 및 구조 분자 분석 환경을 제공한다.

University College London 산하 구조 및 분자생물학 연구소의 질량분석학 교수이자 학술 책임자인 Kostas Thalassinos 박사는 "우리 연구실에서는 인간의 질병을 유발하지만 분석하기 까다로운 단백질 미스폴딩을 연구하고 있다"라며, "제2형 당뇨병의 발병 기전에 관여하는 핵심 분자 중 저농도로 존재하는 형태에 대해 복잡한 탠덤 이온 모빌리티 실험을 수행하고자 Cyclic IMS P20 MS의 첨단 기능을 활용하고 있다"라고 밝혔다. 이어 활용하여 복잡한 탠덤 이온 이동도 실험을 진행하고 있습니다."라고 밝혔다. 이어 Kostas Thalassinos 박사는 "새로운 기능이 선사하는 감도 향상은 참으로 놀랑ㅜㄴ 수준"이라며, "이는 잠재적으로 분석 속도를 10배가량 크게 단축시켜 줄 뿐만 아니라, 극소량만 존재하는 중요한 핵심 분자종들을 훨씬 더 세부적으로 분석할 수 있게 해준다" 라고 설명했다. 아울러 "이처럼 희귀 분자군을 명확히 파악하는 것은 인간의 질병을 유발하는 매커니즘 규명에 있어 매우 필수적이다"라고 강조했다.

Cyclic IMS P20 질량분석기는 매트릭스 보조 레이저 탈착/이온화(MALDI) 기술과 탈착 전기 분무 이온화(DESI) 이미징 소스를 하나의 시스템에 통합했으며, 이를 첨단 멀티패스 Cyclic 이온 이동도 및 IMS 분리 기술과 결합함으로써 연구자들이 샘플에서 더 많은 정보를 더욱 정밀하고 명확하게 관찰할 수 있도록 지원한다. 이 차별화된 방식은 저분자, 지질, 펩타이드, 단백질 전반에 걸쳐 폭넓은 분석 범위를 제공하며, 동시에 동중량 화합물과 입체이성질체 화합물의 분리를 가능하게 한다. 또한 이 시스템은 분자 조성과 조직 미세환경 간의 연관성을 밝혀주는 다차원적 인사이트를 제공하여, 조직 기반의 직접적인 바이오마커를 식별할 수 있도록 지원한다. 이처럼 풍부하고 해석이 용이한 분자 맵은 지질체학, 약물 및 대사체의 국소화 분석, 중개 연구 등 시각화가 중요한 다양한 실험에서 분석 신뢰성을 향상시킨다.

Waters Cyclic IMS P20 질량분석기는 2026 ASMS에서 공개될 예정이며, 2026년 9월부터 전 세계에 출시될 예정이다. 자세한 정보나 데모 요청은 제품 페이지www.Waters.com에서 확인할 수 있다.

추가 리소스

Waters 및 Cyclic은 Waters Corporation 또는 그 계열사의 상표이다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

Cyclic IMS P20에서 P는 Waters의 최상위 성능 등급인 Premium을 의미하며, 20은 Waters의 새로운 제품 명명 체계에 따라 SELECT SERIES 계열에서 이어져 온 플랫폼의 발전을 나타냅니다.

Waters Corporation 소개

Waters Corporation(NYSE: WAT)은 생명과학 및 진단 분야의 글로벌 선도 기업으로서, 분석 기술, 인포매틱스, 서비스 전반에 걸쳐 혁신적인 과학의 가치를 가속하는 데 전념하고 있습니다. 당사의 혁신적인 포트폴리오는 규제가 적용되는 고처리량 시험 환경에 중점을 두고, 화학, 물리학, 생물학 전반에 걸친 깊은 과학적 전문성을 기반으로 합니다. Waters는 전 세계의 고객과 협력하여 효과적이며 품질 높은 의약품의 출시를 앞당기고, 식품과 식수의 안전을 보장하며, 질병을 보다 조기에 발견하고 일상적인 감염을 관리하며 항생제 내성을 극복함으로써 환자의 치료 결과를 개선합니다. Waters의 팀은 약 16,000명의 열정적인 동료들로 구성되어, 끊임없는 혁신이라는 공동의 문화 속에서 과학적 도전을 전 세계의 삶을 개선하는 혁신으로 바꾸어 나가고 있습니다. 자세한 내용은 www.waters.com/about에서 참조.하시기 바랍니다.

참고문헌(임시 표기)

조직 내 이미징 모달리티 성능 및 이온 모빌리티 분리 예시; 워터스 내부 시험에 근거하며, 프로토콜 및 샘플 세부 사항은 사내에 기록되어 있습니다. MS/MS 감도 비교 최대 10배 (Cyclic IMS P20 vs. 이전 세대 장비); 워터스 내부 시험에 근거하며, 프로토콜 및 샘플 세부 사항은 사내에 기록되어 있습니다. 상위 질량 범위 사양 및 대표 분석물; 워터스 내부 시험에 근거하며, 자세한 내용은 Cyclic IMS P20 사양서를 참조하십시오.

담당자:

Molly Gluck

외부 커뮤니케이션 책임자

Waters Corporation

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사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2991658/Waters_Cyclic_IMS_P20.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2071755/Waters_Corporation_Logo.jpg

SOURCE Waters Corporation