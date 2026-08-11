雅特力亮相 D Forum 2026 -- AT32 MCU 驅動邊緣智慧，躍進「芯」紀元

1. AT32 AI Studio 加速 Edge AI 導入

雅特力展示 AT32 Edge AI Sensor EV Board，搭配自主開發的 AT32 AI Studio，提供一站式 Edge AI 開發流程，涵蓋資料收集、模型訓練、最佳化及 MCU 部署，協助開發者快速完成 AI 模型導入。平台整合 ToF、IMU 等感測器，可應用於手勢辨識、動作分類及設備異常檢測等智慧感知場景。

2. 高整合 MCU 滿足機器人控制需求

因應具身智慧（Embodied AI）與人形機器人發展趨勢，雅特力透過靈巧手及機器人關節控制應用，展示高密度控制模組的設計方向，並介紹對應的 AT32 MCU 解決方案。

今年，AT32F435/437 系列新增 7x7 mm BGA100 小尺寸封裝，兼具高效能運算與豐富周邊資源，更適合空間受限的靈巧手、機器人關節及其他高密度控制模組。

針對機器人關節控制，AT32M416 馬達控制 MCU 整合 CAN-FD、高解析 PWM、12-bit ADC、DSP/FPU 與磁編碼器回授，可提供高精度閉迴路控制，適用於人形機器人、四足機器人及智慧自動化設備。

3. 高速馬達驅動 : AI資料中心伺服器散熱風扇

伺服器散熱風扇方案在QFN32 4x4mm的封裝中整合了MCU、GateDriver和DCDC，以滿足散熱風扇對尺寸的嚴格要求，而執行在32-bit MCU上的FOC演算法可以有效提升運轉穩定性，改善噪音和振動並支援逆風啟動，確保在高轉速和高風壓的情況下穩定運轉。

持續擴展高效能產品線

雅特力亦於論壇搶先預告即將推出採用Arm® Cortex®-M4F核心的 AT32F406/408 與 AT32F403E/407E 系列 MCU，持續擴展高效能產品布局：

AT32F406/408 系列： 最高 216 MHz 運算效能，提供 512 KB Flash、192 KB SRAM，整合3組高速 ADC、High-speed USB OTG 及 QSPI 等高速介面，專為高速資料傳輸與低延遲控制應用打造，特別適用於高速電競鍵盤、遊戲手柄及USB 周邊設備。

最高 216 MHz 運算效能，提供 512 KB Flash、192 KB SRAM，整合3組高速 ADC、High-speed USB OTG 及 QSPI 等高速介面，專為高速資料傳輸與低延遲控制應用打造，特別適用於高速電競鍵盤、遊戲手柄及USB 周邊設備。 AT32F403E/407E 系列：最高 320 MHz 運算效能，提供 960 KB Flash、224 KB SRAM，並支援 Ethernet（AT32F407E）、USB 及 CAN 等高速通訊介面，適用於服務型機器人、智慧家電、智慧電動兩輪車及工業控制等高效能運算與複雜控制應用。

AT32 MCU 應用遍及智慧生活與智慧工業

AT32 MCU 已廣泛應用於AIOT、智慧家居、智慧工業、智慧運輸及智慧商務等領域，展現雅特力持續以創新 MCU 技術賦能邊緣智慧，實踐 「Empowering Edge Intelligence」 的品牌願景。

未來，雅特力將持續深化 Edge AI、機器人及智慧控制技術，攜手合作夥伴打造更多創新應用，加速邊緣智慧落地。

SOURCE 雅特力科技股份有限公司