雅特力科技通過 ISO 26262 汽車功能安全 ASIL D 國際標準認證

新聞提供者

雅特力科技股份有限公司

09 2月, 2026, 16:08 CST

新竹2026年2月9日 /美通社/ -- 近日，雅特力科技正式通過ISO 26262汽車產業功能安全標準ASIL D認證，並由國際知名的測試、檢驗與驗證機構SGS頒發認證證書。此次認證象徵雅特力已建立符合車用產業最高等級要求的功能安全管理體系，具備為車用電子客戶提供高標準車規級晶片產品的能力。

雅特力科技副總經理黃呈俊、SGS中國互聯與產品事業群微電子服務部南區銷售經理譚恩傑等雙方代表出席頒證儀式。

雅特力科技 通過 ISO 26262 ASIL D 認證
雅特力科技 通過 ISO 26262 ASIL D 認證

隨著智慧駕駛和汽車電動化、聯網化的不斷發展，車用電子系統的複雜度和集成度持續提升，功能安全已成為保障整車可靠運行和贏得市場信任的關鍵因素。作為全球汽車功能安全領域的權威標準，ISO 26262圍繞車用電子產品的研發流程、技術架構及管理機制提出了全面性要求，其中ASIL D為最高安全等級，主要應用於制動、轉向、動力控制等關鍵安全應用場景。

此次通過ISO 26262汽車功能安全ASIL D流程認證，是雅特力科技繼通過AEC-Q100車規級可靠性認證之後，在車用電子領域取得的又一重要進展。雅特力作為車用電子領域核「芯」一環，嚴格遵循安全標準，在功能安全相關的需求管理、產品設計、開發實施、驗證確認以及風險控制等關鍵環節，已建立起規範、完善且可持續運行的管理流程，整體能力達到國際汽車產業的高標準要求。

雅特力科技副總經理黃呈俊表示：「此次ISO 26262功能安全認證的順利通過，象徵著雅特力具備了開發最高等級車規晶片的能力，為進入全球高端汽車供應鏈提供了進入全球高端車用供應鏈的重要門票，也進一步提升了國際競爭力。感謝研發團隊在認證過程中的辛苦努力以及SGS的支持，未來雅特力科技將繼續加大在車規級晶片領域的技術投入，不斷完善功能安全流程能力與產品佈局，深化與產業鏈夥伴的合作，持續為車用電子產業提供安全、可靠且具有競爭力的車規級晶片產品，共同推動汽車產業朝向更安全、更智慧的方向發展。」

SGS中國互聯與產品事業群微電子服務部南區銷售經理譚恩傑表示：「雅特力科技在車用電子領域深耕多年，其團隊和流程體系已具備高度專業水準。此次ISO 26262功能安全認證的順利通過，是公司在車規級晶片領域邁向高品質發展的重要里程碑，相信未來雅特力將會為新能源汽車產業的高品質發展貢獻更大力量。」

SOURCE 雅特力科技股份有限公司

來自同一來源

雅特力-KY(6907)今正式上櫃，深耕高效能 MCU 核心技術，布局全球智慧化應用新藍海

雅特力-KY(6907)今正式上櫃，深耕高效能 MCU 核心技術，布局全球智慧化應用新藍海

雅特力-KY(6907)，於1月29日正式掛牌上櫃，為公司發展寫下重要里程碑，也為台股資本市場注入新動能。 雅特力-KY為矽智財(IP)大廠智原科技之轉投資公司，是一家專注於32位元微控制器(MCU)的晶片設計公司，致力於推動全球市場的創新趨勢。雅特力-KY主要研發採用ARM®...
雅特力發表 AT32 Edge AI Sensor EV Board：打造多感測 AI 平台，支援手勢、動作與異常偵測

雅特力發表 AT32 Edge AI Sensor EV Board：打造多感測 AI 平台，支援手勢、動作與異常偵測

隨著人工智慧快速邁向終端設備，邊緣 AI（Edge AI）已成為推動智慧化與物聯網（IoT）應用的重要技術。相較於仰賴雲端的運算模式，Edge AI 能在感測器端或本地 MCU 上直接完成即時推論，有效降低延遲、提升隱私並減少能耗，特別適用於手勢操控、動作識別與設備監測等對反應速度高度敏感的場景。 ...
此來源更多新聞稿

探索

汽車

汽車

運輸、卡車和鐵路

運輸、卡車和鐵路

相關題材的新聞稿