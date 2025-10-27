原相科技通過 DEKRA 德凱 ISO 26262 功能安全認證

宜特技術支持推動 車用安全升級

新竹 2025年10月24日 /美通社/ -- 車用電子功能安全再升級，全球車市聚焦安全標準新里程碑。感測應用半導體領導廠商原相科技（PixArt Imaging Inc.）在宜特科技（iST）的技術支持下，正式通過德國認證機構 DEKRA 德凱頒發的 ISO 26262 ASIL-D 功能安全流程認證。此項認證不僅彰顯原相科技在車用感測與電子安全設計開發流程已達最高功能安全等級，將加速其佈局全球車用市場的競爭力。

為確保車輛於整個產品生命週期中的運作安全，原相科技積極導入 ISO 26262 功能安全標準，聚焦於車用感測應用產品的功能安全流程體系建置，涵蓋功能安全管理、系統與軟硬體開發及流程安全控管等方面，並在宜特科技功能安全技術支持與豐富產業經驗協力下，原相科技成功建立完善的開發流程，順利通過 DEKRA 德凱的稽核，取得 ISO 26262 ASIL-D 功能安全流程最高等級認證，充分展現其於車用感測領域的研發實力與對高品質的承諾。

DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀(右)頒發ISO 26262 ASIL-D 功能安全流程認證證書予原相科技董事長暨總經理黃森煌

在頒證儀式上，原相科技董事長暨總經理黃森煌表示，原相科技長期深耕於感測領域，未來將持續強化車用感測技術的研發，並結合人工智慧（AI），打造更完整的車用感知系統。此次榮獲 ISO 26262 ASIL-D 功能安全流程最高等級認證，不僅象徵原相科技在功能安全與品質管理方面已達國際頂尖水準，更能為全球車廠與 Tier 1 夥伴提供符合最高標準的安全保障。

DEKRA 德凱台灣董事總經理李俊儀表示，功能安全是車用電子與智慧駕駛發展的核心基礎。原相科技取得 ISO 26262 ASIL-D 認證，不僅展現其對安全與品質的承諾，更象徵台灣半導體產業在車用功能安全領域再創新標竿。DEKRA 德凱很榮幸見證這項重要里程碑，也期待持續攜手產業夥伴，推動更多車用電子安全升級。

DEKRA 德凱與宜特科技在功能安全領域持續保持策略合作，結合 DEKRA 德凱在國際認證與稽核的專業經驗，以及宜特在半導體與電子設計驗證的深厚技術基礎，攜手協助更多台灣企業建立符合國際車規標準的安全開發體系，強化車用電子產業鏈整體競爭力。

DEKRA 德凱作為全球領先的檢驗、測試與認證機構，提供完整的 ISO 26262 / IEC 61508 功能安全、ISO/SAE 21434 道路車輛網路安全、ISO 27001 / TISAX 汽車資訊安全及Automotive SPICE 軟體開發成熟度模型等標準驗證服務。DEKRA 德凱同時配備符合國際 OEM 車廠規範的車用 EMC 與環境測試實驗室，為台灣車用電子與半導體產業提供在地化的專業支持，加速邁向國際市場。

