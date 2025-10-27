原相科技通過 DEKRA 德凱 ISO 26262 功能安全認證

在頒證儀式上，原相科技董事長暨總經理黃森煌表示，原相科技長期深耕於感測領域，未來將持續強化車用感測技術的研發，並結合人工智慧（AI），打造更完整的車用感知系統。此次榮獲 ISO 26262 ASIL-D 功能安全流程最高等級認證，不僅象徵原相科技在功能安全與品質管理方面已達國際頂尖水準，更能為全球車廠與 Tier 1 夥伴提供符合最高標準的安全保障。

DEKRA 德凱台灣董事總經理李俊儀表示，功能安全是車用電子與智慧駕駛發展的核心基礎。原相科技取得 ISO 26262 ASIL-D 認證，不僅展現其對安全與品質的承諾，更象徵台灣半導體產業在車用功能安全領域再創新標竿。DEKRA 德凱很榮幸見證這項重要里程碑，也期待持續攜手產業夥伴，推動更多車用電子安全升級。

DEKRA 德凱與宜特科技在功能安全領域持續保持策略合作，結合 DEKRA 德凱在國際認證與稽核的專業經驗，以及宜特在半導體與電子設計驗證的深厚技術基礎，攜手協助更多台灣企業建立符合國際車規標準的安全開發體系，強化車用電子產業鏈整體競爭力。

DEKRA 德凱作為全球領先的檢驗、測試與認證機構，提供完整的 ISO 26262 / IEC 61508 功能安全、ISO/SAE 21434 道路車輛網路安全、ISO 27001 / TISAX 汽車資訊安全及Automotive SPICE 軟體開發成熟度模型等標準驗證服務。DEKRA 德凱同時配備符合國際 OEM 車廠規範的車用 EMC 與環境測試實驗室，為台灣車用電子與半導體產業提供在地化的專業支持，加速邁向國際市場。

關於 DEKRA 德凱

DEKRA 德凱，百年安全保障的全球領導者。成立於1925年，DEKRA 德凱旨在通過車輛檢驗確保道路安全。如今，DEKRA 德凱已發展成為全球最大的獨立非上市的檢驗、檢測和認證專家機構，覆蓋廣泛行業領域。作為值得信賴的全球合作夥伴，DEKRA 德凱憑藉全面的服務和創新解決方案，助力客戶提升安全和可持續發展，契合百年慶典主題 —— "Securing the Future"。2024年，DEKRA 德凱營業總額預計達到43億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾49,000名員工致力於提供獨立、專業的專家服務。DEKRA 德凱連續榮獲 EcoVadis 鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。

Website: https://www.dekra.com.tw/

SOURCE DEKRA德凱亞太區