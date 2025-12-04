DEKRA德凱推動數位鑰匙新里程 助力銀基數位鑰匙平台摘下CCC東亞首張認證

CCC 數位鑰匙™技術整合 NFC、UWB 與 BLE 等無線通訊協議，使駕駛可透過智慧型手機或穿戴裝置安全、無縫地解鎖與啟動車輛。Ingeek數位鑰匙平台橫跨軟體、硬體到雲端架構等完整技術鏈，並在 DEKRA 德凱CCC 授權實驗室完成全方位測試，包含硬體與軟體能力分析、通訊協定驗、雲端驗證及最終合規評估，全面符合 CCC 嚴格的互通性和安全標準的要求。

在整個認證過程中，DEKRA德凱以獨立 CCC 授權測試實驗室（Authorized Test Lab, ATL）身份，負責Ingeek的Digital Key 系統的全方位測試，其中包括：測試環境建置、軟硬體能力驗證、通訊協定一致性測試，以及最終合規審查。DEKRA德凱擔任獨立第三方角色，依據 CCC 標準對系統的互通性與安全要求進行評估，確保產品完全符合國際規範。

「在 DEKRA德凱，我們深信安全與可靠性是所有智慧移動創新的核心。」DEKRA德凱認證數位及產品解決方案互聯互通測試總經理余天華表示：「我們很榮幸能運用全球測試能量，支持安全且可互通的數位車鑰匙技術落地。身為 CCC Digital Key™ 認證計畫中的獨立授權實驗室，這次與Ingeek的合作體現了DEKRA德凱在協助產業將創新導入合規、並維持公正第三方立場方面的承諾，協助客戶在快速變動的市場中推出值得信賴的解決方案。」

DEKRA 德凱亦是目前全球規模最大的 CCC授權測試實驗室之一，其授權測試能量橫跨全球七個據點：美國密西根州Plymouth、維吉尼亞州Sterling、中國廣州與蘇州、台灣地區、德國克萊特維茨Klettwitz，以及西班牙馬拉加Malaga，形成全球最廣泛的 CCC Digital Key™ ATL 網絡。

隨著數位車鑰匙技術加速普及，市場對 NFC Forum、Bluetooth SIG 與 FiRa Consortium 等相關認證的需求也持續攀升。DEKRA德凱同時也是 Apple MFi Car Key 計畫與 Android™ Digital Car Key 的授權測試實驗室，這些服務共同促進跨平台的互通性與安全性發展。

憑藉 RF技術（NFC、UWB、BLE）、EMC 測試、Cybersecurity 資安以及 Global Market Access 全球市場准入的領域的深厚專業，DEKRA 德凱提供從開發早期到產品上市的完整測試與認證服務，協助車廠加速符合全球安全性、資訊安全與互通性標準。透過在產品研發初期即參與測試與驗證，DEKRA德凱能協助製造商將合規策略與認證規劃納入產品開發流程，降低重工風險、縮短上市時程、提升取得認證的成功率。DEKRA德凱以獨立 ATL 的角色支持數位關鍵技術轉型為安全、可擴展且值得信賴的智慧移動解決方案，而最終認證核發由 CCC 負責決議。

免責聲明：Android 是 Google LLC 的商標。

關於DEKRA德凱

DEKRA德凱，百年安全保障的全球領導者。成立於1925年，DEKRA德凱旨在通過車輛檢驗確保道路安全。如今，DEKRA德凱已發展成為全球最大的獨立非上市的檢驗、檢測和認證專家機構，覆蓋廣泛行業領域。作為值得信賴的全球合作夥伴，DEKRA德凱憑藉全面的服務和創新解決方案，助力客戶提升安全和可持續發展，契合百年慶典主題——「Securing the Future」。2024年，DEKRA德凱營業總額預計達到43億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾49,000名員工致力於提供獨立、專業的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。

關於 Car Connectivity Consortium（CCC）

Car Connectivity ConsortiumR（CCC）是一個跨產業國際組織，致力於定義車輛、裝置與外界之間的互動方式，打造更無縫且安全的使用者體驗。CCC 透過制定連網車輛與智慧裝置的標準，整合車廠、行動裝置製造商、汽車供應商、晶片廠商與安全解決方案企業，共同推動兼具便利性、安全性與隱私防護的產業生態系。目前全球已有超過 300 家企業加入 CCC，使其成為推進智慧型手機與車輛連結、以及可信賴數位車鑰匙技術發展的核心力量。CCC 董事會成員包含：Apple、BMW、CARIAD、DENSO、Ford、General Motors、Google、Honda、Hyundai、Mercedes-Benz、NXP、Panasonic Automotive Systems、Samsung、Thales 與 Xiaomi 等國際領導企業。

