DEKRA德凱推動數位鑰匙新里程 助力銀基數位鑰匙平台摘下CCC東亞首張認證

DEKRA德凱亞太區

04 12月, 2025, 09:39 CST

上海2025年12月3日 /美通社/ -- 全球領先的測試與認證機構DEKRA德凱，依據汽車連接聯盟Car Connectivity Consortium (CCC)數位車鑰匙認證所制定的數位車鑰匙認證要求，完成InGeekDigital Key 平台全項測試，使其成功取得東亞首張 CCC Digital Key 認證。本次認證由 CCC 正式核發，並於 DEKRA德凱的 CCC 授權實驗室完成所有測試流程，象徵智慧車輛生態繫在亞洲邁入嶄新階段。

CCC Digital Key™ 標準整合近距離無線通訊（NFC）、低功耗藍牙（BluetoothR Low Energy, BLE）與超寬頻技術（Ultra-Wideband, UWB），讓駕駛能以智慧型手機或穿戴式裝置安全地解鎖並啟動車輛。InGeek所開發的Digital Key 技術平台亦成為亞洲首款列入 CCC Interoperability Device ListIDL 的產品，全球僅有三家公司獲得此一地位，顯示其技術在互通性與安全性方面通過嚴格的國際驗證。

CCC 數位鑰匙技術整合 NFCUWB BLE 等無線通訊協議，使駕駛可透過智慧型手機或穿戴裝置安全、無縫地解鎖與啟動車輛。Ingeek數位鑰匙平台橫跨軟體、硬體到雲端架構等完整技術鏈，並在 DEKRA 德凱CCC 授權實驗室完成全方位測試，包含硬體與軟體能力分析、通訊協定驗、雲端驗證及最終合規評估，全面符合 CCC 嚴格的互通性和安全標準的要求。

在整個認證過程中，DEKRA德凱以獨立 CCC 授權測試實驗室（Authorized Test Lab, ATL）身份，負責IngeekDigital Key 系統的全方位測試，其中包括：測試環境建置、軟硬體能力驗證、通訊協定一致性測試，以及最終合規審查。DEKRA德凱擔任獨立第三方角色，依據 CCC 標準對系統的互通性與安全要求進行評估，確保產品完全符合國際規範。

「在 DEKRA德凱，我們深信安全與可靠性是所有智慧移動創新的核心。」DEKRA德凱認證數位及產品解決方案互聯互通測試總經理余天華表示：「我們很榮幸能運用全球測試能量，支持安全且可互通的數位車鑰匙技術落地。身為 CCC Digital Key 認證計畫中的獨立授權實驗室，這次與Ingeek的合作體現了DEKRA德凱在協助產業將創新導入合規、並維持公正第三方立場方面的承諾，協助客戶在快速變動的市場中推出值得信賴的解決方案。」

DEKRA 德凱亦是目前全球規模最大的 CCC授權測試實驗室之一，其授權測試能量橫跨全球七個據點：美國密西根州Plymouth、維吉尼亞州Sterling、中國廣州與蘇州、台灣地區、德國克萊特維茨Klettwitz，以及西班牙馬拉加Malaga，形成全球最廣泛的 CCC Digital Key ATL 網絡。

隨著數位車鑰匙技術加速普及，市場對 NFC ForumBluetooth SIG FiRa Consortium 等相關認證的需求也持續攀升。DEKRA德凱同時也是 Apple MFi Car Key 計畫與 Android Digital Car Key 的授權測試實驗室，這些服務共同促進跨平台的互通性與安全性發展。

憑藉 RF技術（NFCUWBBLE）、EMC 測試、Cybersecurity 資安以及 Global Market Access 全球市場准入的領域的深厚專業，DEKRA 德凱提供從開發早期到產品上市的完整測試與認證服務，協助車廠加速符合全球安全性、資訊安全與互通性標準。透過在產品研發初期即參與測試與驗證，DEKRA德凱能協助製造商將合規策略與認證規劃納入產品開發流程，降低重工風險、縮短上市時程、提升取得認證的成功率。DEKRA德凱以獨立 ATL 的角色支持數位關鍵技術轉型為安全、可擴展且值得信賴的智慧移動解決方案，而最終認證核發由 CCC 負責決議。

免責聲明：Android Google LLC 的商標。

關於DEKRA德凱

DEKRA德凱，百年安全保障的全球領導者。成立於1925年，DEKRA德凱旨在通過車輛檢驗確保道路安全。如今，DEKRA德凱已發展成為全球最大的獨立非上市的檢驗、檢測和認證專家機構，覆蓋廣泛行業領域。作為值得信賴的全球合作夥伴，DEKRA德凱憑藉全面的服務和創新解決方案，助力客戶提升安全和可持續發展，契合百年慶典主題——Securing the Future。2024年，DEKRA德凱營業總額預計達到43億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾49,000名員工致力於提供獨立、專業的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。
Website: https://www.dekra.com.tw/

關於 Car Connectivity ConsortiumCCC

Car Connectivity ConsortiumR（CCC）是一個跨產業國際組織，致力於定義車輛、裝置與外界之間的互動方式，打造更無縫且安全的使用者體驗。CCC 透過制定連網車輛與智慧裝置的標準，整合車廠、行動裝置製造商、汽車供應商、晶片廠商與安全解決方案企業，共同推動兼具便利性、安全性與隱私防護的產業生態系。目前全球已有超過 300 家企業加入 CCC，使其成為推進智慧型手機與車輛連結、以及可信賴數位車鑰匙技術發展的核心力量。CCC 董事會成員包含：Apple、BMW、CARIAD、DENSO、Ford、General Motors、Google、Honda、Hyundai、Mercedes-Benz、NXP、Panasonic Automotive Systems、Samsung、Thales 與 Xiaomi 等國際領導企業。
更多資訊請參考：www.carconnectivity.org

SOURCE DEKRA德凱亞太區

