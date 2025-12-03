DEKRA德凱百年慶典回顧 - 穩健立基，致遠未來

儘管部分市場面臨景氣下滑，DEKRA德凱全球檢驗、檢測、認證業務仍保持強勁動能。車輛檢測業務持續鞏固國際領先地位，每年在全球範圍內完成超過3,200萬次車輛檢測，以卓越服務成為日常生活中值得信賴的保障——再次鞏固DEKRA德凱在全球車檢領域的領導地位。通過持續拓展服務範圍並深化客戶合作，可持續發展和數位安全領域的業務需求也呈現正向成長。

持續投資 構築未來安全基石

面對充滿挑戰的全球經濟環境，持續加碼投資現代化測試設施與認證能力，始終是DEKRA德凱鞏固長期未來安全的關鍵舉措。2022至2024年間，DEKRA德凱每年平均投入約1.4億歐元，2025年投資額更增至約1.5億歐元，支持涵蓋現代化基礎設施升級、先進的系統研發到檢測能量的全面提升等多個領域。其中， DEKRA德凱Lausitzring測試中心的擴建成為亮點，該測試中心現已成為全球領先的自動駕駛與車聯網測試基地。百年慶典之際，DEKRA德凱啟用的全新電池測試中心，更首次整合各類電池測試能力，建成統一高效的測試平臺。此外，過去數年間，DEKRA德凱還在亞洲與歐洲新設了5G與WiFi測試中心，並對太陽能光電實驗室進行了擴建升級。

展望未來，DEKRA德凱將繼續保持每年約1.5億歐元的投資力度，精準聚焦於具有前瞻性的重點發展領域。DEKRA德凱財務長Wolfgang Linsenmaier強調：「我們所有的投資都遵循一個清晰的指導原則：重效益，而非規模，投資於最能強化 DEKRA德凱 長期競爭實力的領域，保障集團的可持續發展。」

卓越團隊 共鑄非凡

這些投資為DEKRA德凱在戰略重點領域的持續成長奠定了關鍵基礎。而集團的增長更仰賴具備專業且敬業的優秀人才。2025年，DEKRA德凱在其本土市場德國持續擴充團隊規模，引進大量新生力量。目前，集團仍在積極招聘各類專業人才，尤其是在技術與檢測相關領域，顯示DEKRA德凱致力持續擴大其在核心市場的布局。檢測工程師團隊的不斷壯大、遍布全球60多個國家的緊密協作、以及全體員工展現出的強大凝聚力與團隊精神，是DEKRA德凱不斷奠定成功的基石。Wolfgang Linsenmaier強調：「員工是DEKRA德凱成功的根本，也是我們持續前行的動力。在這具有里程碑意義的百年慶典之際，DEKRA德凱全體員工以其精湛的專業技能、務實的工作作風和高度的責任感再次證明團隊的卓越實力。」

踐行氣候保護承諾

DEKRA德凱在社會責任和可持續發展領域同樣設立了重要戰略目標。通過全新啟動的「氣候影響計畫」，DEKRA德凱正與聯合國兒童基金會（UNICEF）、世界自然基金會（WWF）和德國自然保護聯盟（NABU）展開積極合作。其中，與聯合國兒童基金會的合作將在未來數年，為全球受氣候變化影響最嚴重的地區的超過86萬名兒童及其家庭提供清潔飲用水。DEKRA德凱首席執行官Stan Zurkiewicz強調：「DEKRA德凱百年慶典主題『守護未來』不僅僅意味著確保技術安全。安全更是關乎每個人的社會價值。作為一家負責任的企業，我們致力於在日常經營之外，對周圍的世界產生積極影響——為當今和未來的世代承擔更多社會責任。」

篤行致遠 前程可期

展望新的一年，DEKRA德凱已奠定穩健基礎。根據業務規劃，集團預測2025年全年營收將呈現中個位數百分比增長。進入 2026 年，DEKRA德凱將依據「2030+戰略」在智慧移動、數位信任和可持續發展等戰略業務領域推動更多成長動能。在智慧移動領域，DEKRA德凱正在進一步擴展電動汽車和自動駕駛的服務能力。以數位信任服務為依託，集團將功能安全、網路安全與人工智慧三大服務融為一體，打造出獨具優勢的價值主張。可持續發展業務領域順應能源轉型趨勢，覆蓋風電、太陽能光電、氫能及電池系統等方向，保持強勁成長。這些戰略重點的推進，將基於三大核心支柱：提升員工能力夯實人才根基、拓展新的國際合作，以及推動基礎設施的現代化升級。

「2025年再次證明DEKRA德凱的韌性和實力。」，Stan Zurkiewicz總結。「DEKRA德凱已建立穩固基礎，持續引領未來的關鍵動能。只有自身穩健，才能守護產業與社會的安全未來。百周年不只是回顧過去，更是邁向下一個突破世紀的起點：我們將秉持清晰願景、堅定責任與強大團隊，攜手守護未來。」

關於DEKRA德凱

DEKRA德凱，百年安全保障的全球領導者。成立於1925年，DEKRA德凱旨在通過車輛檢驗確保道路安全。如今，DEKRA德凱已發展成為全球最大的獨立非上市的檢驗、檢測和認證專家機構，覆蓋廣泛行業領域。作為值得信賴的全球合作夥伴，DEKRA德凱憑藉全面的服務和創新解決方案，助力客戶提升安全和可持續發展，契合百年慶典主題——「Securing the Future」。2024年，DEKRA德凱營業總額達到43億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾48,000名員工致力於提供獨立、專業的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。

SOURCE DEKRA德凱亞太區