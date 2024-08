專家一致認為同 EMFACE 的非侵入性瘦臉效果持久

EMFACE 結合了 BTL 專利的同步射頻和 HIFES™ 技術對於許多尋求改善臉部美容的病人來說,EMFACE 已成為基礎治療方法,並且在與注射治療一起使用時也越來越受歡迎。

Halaas 博士最近介紹了一個案例系列,評估 EMFACE 治療後一年的病人。她的發現顯示,平均有 68% 的原始體積變化是持續的。與治療前測量相比,變化包括上臉頰體積增加 2.6 毫升和頸部體積減少 2.7 毫升。1

「自然衰老過程的一部分是臉頰體積減少和向下移,這使我們的臉部看起來更加凹陷和疲憊。這些長期豐盈效果令人印象深刻,因為使用 EMFACE 強化面部肌肉,可以提升脂肪並將脂肪移回到臉頰。」Halaas 博士補充道。

一位男性病人在上次 EMFACE 治療 1 年後的臉頰體積改善情況。圖片由美國 Yael Halaas 博士提供。

Manuskiatti 博士的一項研究提供了其他見解,此研究在馬里蘭州巴爾的摩的著名 American Society for Laser Medicine and Surgery (ASLMS) 會議上發表。在對亞洲病人的研究中,Manuskiatti 博士觀察到皮膚緊緻度平均有 81% 的改善,而 93% 的患者在初次治療六個月後透過自我評估報告病情有所改善。3D 相機輔助提眉術的測量結果顯示,在相同的六個月時間點,改善效果最為顯著。2

Manuskiatti 博士的研究,是首次在大型美容醫學會議上發表且針對亞洲患者的 EMFACE 長期臨床研究。

「最新的臨床證據支持 EMFACE 預期的長期結果,我們非常感謝與傑出的研究人員合作,致力於提供這些重要數據。」BTL 臨床總監 Tomas Boleslavsky 總結道。

