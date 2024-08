EMFACEの非侵襲的なフェイス・リフト効果の持続性に専門家は同意

プラハ, 2024年8月27日 /PRNewswire/ -- Yael Halaas博士(米国)とWoraphong Manuskiatti博士(タイ)による継続調査により、BTLが開発した革新的な美顔術であるEMFACEの長期的な有効性に関する初の証拠が明らかになりました。

2022年に開始されたEMFACEは、筋肉から皮膚まで顔の複数の組織を治療する初の非侵襲的な施術です。「EMFACEは、完全に非侵襲的に顔の骨格をリフト・アップできる唯一の施術です。患者は自然なボリューム・アップとリフト・アップ効果を期待できます」とEMFACEテクノロジーの最初の研究者の1人であるHalaas博士は述べています。

Facial volume improvement in a male patient 1 year after last EMFACE treatment. Image courtesy of Dr Yael Halaas, USA.

EMFACEは、同期RFおよびHIFES™https://btlaesthetics.com/en/for-providers/emface-providersテクノロジー(BTLが特許を取得)を組み合わせています。美顔効果を求める多くの患者にとって基礎的な治療法となっており、注入療法と併用することで、ますます人気を獲得しています。

Halaas博士は最近、EMFACE治療から1年後の患者を評価する症例シリーズを発表しました。同博士の調査結果によると、元の体積変化の平均68%が維持されることが明らかになりました。これには、治療前の測定と比較し、頬の上部の容積が2.6 ml増加し、顎の容積が2.7 ml減少したことが含まれます。1

「自然な老化プロセスの一部として、ボリュームの減少と下方へのシフトがあり、顔が虚ろになり、疲れたような外見になります。EMFACEで顔の筋肉を強化すると、脂肪が持ち上がり、頬に戻るので、これらの長期的なボリューム・アップ効果は目覚ましいものがあります」とHalaas博士は付け加えます。

最後のEMFACE治療から1年後の男性患者の顔のボリュームの改善。画像提供:Yael Halaas博士(米国)。

メリーランド州ボルチモアで開催された権威ある米国レーザー医学・外科学会(ASLMS)の会議で発表されたManuskiatti博士の研究により、さらなる知見が得られました。アジア人患者を対象とした研究では、Manuskiatti博士は平均81%の肌のハリ改善を観察し、93%の患者が初回治療から6ヵ月後に自己評価による改善を報告しました。3Dカメラによる眉リフト測定では、同じ6か月の時点で最も顕著な改善が見られました。2

Manuskiatti博士の研究は、主要な美容医学会議で発表されたアジア人患者におけるEMFACEの初の長期臨床研究です。

「最新の臨床エビデンスは、期待されるEMFACEの長期転帰を裏付けています。この重要なデータをもたらすために尽力してくれた優れた研究者の協力に感謝します」とBTLの臨床ディレクター、Tomas Boleslavsky氏は結論付けました。

BTLについて

BTLは1993年に設立され、世界有数の医療機器および美容機器メーカーに成長しました。BTLは、80か国以上に500人以上のエンジニアと3,000人以上の従業員を擁し、女性の私的な健康とウェルネスを含む体型管理、肌の引き締め、その他の医療美容治療のために、高度な非侵襲的ソリューションを提供しています。さまざまなブランドがある中で、BTLの製品には、EMSCULPT NEO®、EMFACE®、EXION™、EMSELLA®、EXILIS®、自社開発のHIFEM®およびHIFES™治療などがあります。詳細については、www.btlaesthetics.comをご覧ください。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2486692/BTL_EMFACE_Treatment.jpg

