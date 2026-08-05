譚仔國際榮獲第十五屆「君子企業獎」 卓越ESG及營商表現備受肯定

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Tam Jai International Co. Limited

05 8月, 2026, 16:41 CST

香港2026年8月5日 /美通社/ -- 譚仔國際有限公司「譚仔國際」「譚仔」「公司」，連同其附屬公司，「集團」），作為香港領先的連鎖飲食集團之一，欣然宣布在香港恒生大學（「恒生大學」）第十五屆君子企業獎頒獎典禮上榮獲「君子企業獎」，繼2024年後再次贏得此項殊榮，體現集團在推動業務可持續增長的同時，始終秉持高水平商業道德及積極實踐社會責任。

譚仔國際主席兼行政總裁劉達民先生表示：「能夠再度榮獲『君子企業獎』，集團深感榮幸並備受鼓舞。是次嘉許印證了我們的信念：企業要長遠取得成功，必須以對顧客、員工及社會負責、合乎君子之道的決策為根本。集團一直以『潤澤社區』、『提人為本』及『綠色倡議』三大環境、社會及管治（ESG）核心支柱為指引，在推動業務增長的同時，堅守高水平的商業道德標準，並積極推行各項環保及社會項目。展望未來，我們將繼續把ESG理念融入日常營運及長遠發展策略中，致力締造長遠的可持續價值，進一步鞏固持份者對集團的信任。」

譚仔國際集團首席人力資源官胡君仲先生出席香港恒生大學第十五屆君子企業獎頒獎典禮，代表集團領取「君子企業獎」。
譚仔國際集團首席人力資源官胡君仲先生出席香港恒生大學第十五屆君子企業獎頒獎典禮，代表集團領取「君子企業獎」。

集團充分體現君子五德中「智」的營商智慧，儘管面對充滿挑戰的經濟環境，仍能成功顯著提升財務表現。集團的旗艦品牌「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」（「三哥」）透過客戶關係管理系統的數碼升級，加強與顧客的互動，鞏固集團在香港的市場滲透率。在此兩大品牌的穩健基礎上，集團透過多品牌策略進一步擴展本地市場，成功擴大日本餐飲品牌「丸亀製麵」的業務規模，並引入全新品牌「山牛」。國際業務方面，除持續發展現有的中國內地、新加坡及日本市場，集團亦透過特許經營及夥伴合作模式，將業務網絡拓展至澳洲、馬來西亞及菲律賓。

秉承君子之德的核心信念，集團的可持續發展策略高度重視「提人為本」，致力培育人才。集團標誌性的「譚仔國際員工子女教育支援計劃」自2015年成立至今，已累計頒發近9百萬港元獎學金，資助逾270名員工子女修讀大學本科課程；同時亦透過「區域經理領導課程」及「多店管理領導課程」等多元培訓項目，進一步提升員工的專業及管理能力。

集團更將關愛精神延伸至社區，三哥自2021年起舉辦旗艦公益活動「線有善報」，至今已捐出近6萬碗米線，為逾1.7萬名有需要人士送上免費膳食和暖意。在環保方面，集團積極推動綠色採購，並首創「豬腩肉廚餘升級再造」企劃，將剩餘腩肉轉化為日常生活用品，並舉辦相關工作坊，鼓勵綠色創新、青年發展及社區關懷。

自2011年起，香港恒生大學透過「君子企業獎」表揚在營運上同時恪守卓越商業道德標準、並實現可持續及具盈利能力發展的企業。評審團由經驗豐富的學者及業界人士組成，以儒家思想核心價值中的「君子五德」，即「仁」、「義」、「禮」、「智」、「信」為評審準則，對參賽企業進行評選。

關於譚仔國際有限公司

譚仔國際是香港領先的連鎖飲食集團之一，業務迅速擴展至中國內地、新加坡、日本、澳洲、馬來西亞及菲律賓，餐廳總數逾250間。除自營店外，集團亦引入了合營、特許經營、戰略夥伴合作等新模式，以發展海外市場。集團的多品牌組合包括「譚仔雲南米線」、「譚仔三哥米線」和國際品牌「譚仔香港米線」，以及在香港特許經營或授權的日本餐飲品牌「丸亀製麵」及「山牛」。

憑藉高度標準化的營運流程、創新精神及追求高效的管理模式，集團致力為普羅大眾提供貼心而價格相宜的餐飲體驗，矢志把業務網絡擴展至全世界。

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