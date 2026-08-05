譚仔國際榮獲第十五屆「君子企業獎」 卓越ESG及營商表現備受肯定

集團充分體現君子五德中「智」的營商智慧，儘管面對充滿挑戰的經濟環境，仍能成功顯著提升財務表現。集團的旗艦品牌「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」（「三哥」）透過客戶關係管理系統的數碼升級，加強與顧客的互動，鞏固集團在香港的市場滲透率。在此兩大品牌的穩健基礎上，集團透過多品牌策略進一步擴展本地市場，成功擴大日本餐飲品牌「丸亀製麵」的業務規模，並引入全新品牌「山牛」。國際業務方面，除持續發展現有的中國內地、新加坡及日本市場，集團亦透過特許經營及夥伴合作模式，將業務網絡拓展至澳洲、馬來西亞及菲律賓。

秉承君子之德的核心信念，集團的可持續發展策略高度重視「提人為本」，致力培育人才。集團標誌性的「譚仔國際員工子女教育支援計劃」自2015年成立至今，已累計頒發近9百萬港元獎學金，資助逾270名員工子女修讀大學本科課程；同時亦透過「區域經理領導課程」及「多店管理領導課程」等多元培訓項目，進一步提升員工的專業及管理能力。

集團更將關愛精神延伸至社區，三哥自2021年起舉辦旗艦公益活動「線有善報」，至今已捐出近6萬碗米線，為逾1.7萬名有需要人士送上免費膳食和暖意。在環保方面，集團積極推動綠色採購，並首創「豬腩肉廚餘升級再造」企劃，將剩餘腩肉轉化為日常生活用品，並舉辦相關工作坊，鼓勵綠色創新、青年發展及社區關懷。

自2011年起，香港恒生大學透過「君子企業獎」表揚在營運上同時恪守卓越商業道德標準、並實現可持續及具盈利能力發展的企業。評審團由經驗豐富的學者及業界人士組成，以儒家思想核心價值中的「君子五德」，即「仁」、「義」、「禮」、「智」、「信」為評審準則，對參賽企業進行評選。

關於譚仔國際有限公司

譚仔國際是香港領先的連鎖飲食集團之一，業務迅速擴展至中國內地、新加坡、日本、澳洲、馬來西亞及菲律賓，餐廳總數逾250間。除自營店外，集團亦引入了合營、特許經營、戰略夥伴合作等新模式，以發展海外市場。集團的多品牌組合包括「譚仔雲南米線」、「譚仔三哥米線」和國際品牌「譚仔香港米線」，以及在香港特許經營或授權的日本餐飲品牌「丸亀製麵」及「山牛」。

憑藉高度標準化的營運流程、創新精神及追求高效的管理模式，集團致力為普羅大眾提供貼心而價格相宜的餐飲體驗，矢志把業務網絡擴展至全世界。

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