博帝科技推出旗艦 Gen5 x4 SSD：Viper PV573 精巧機身展現極致效能 超強散熱技術提供五年保固

Viper PV573 SSD為高性能電腦、工作站、數據中心、伺服器、高效遊戲主機，以及影音創作與編輯等專業領域而設計，確保長時間使用下的穩定性與高效能。採用最先進的 PCIe Gen5 x4 控制器與 232 層 TLC NAND 技術，完美符合 NVMe 2.0 規範，讀取速度高達 14,000 MB/s，寫入速度達到 12,000 MB/s。相較於前代標準 Gen 4 SSD，其速度提升達 2.8 倍，甚至是接近 Gen 3 SSD 7倍之多，為性能需求者帶來前所未有的速度體驗；不僅相容於 PCIe 4.0 和 PCIe 3.0 平台，還具備卓越的系統載入和資料暫存效能，特別針對密集的創作工作負載而設計。無論是 3D 動畫製作、遊戲開發，還是虛擬視覺化的高複雜性輸出，PV573 都能輕鬆應對，顯著提升多工處理效率。在 Intel 和 AMD 最新平台上，展現無與倫比的效能，為創作者和玩家提供最佳的解決方案，滿足高效能應用的需求。

Viper PV573 SSD 採用博帝科技最先進的獨家散熱技術，搭載主動風扇設計，為Gen 5 SSD 量身打造的風扇系統透過引入冷空氣，經過鋁合金散熱片後，形成熱對流並加速散熱，使整體散熱效能提升超過 40%；散熱片由 16.5mm 高導熱鋁合金精選材料製成，具備獨創的熱導流設計，有效解決了 Gen 5 SSD 常見的過熱問題，確保 SSD 在高負載運行下仍能保持穩定溫度，加上高達 3000 TBW 的耐用度，適合應對高強度使用需求，為用戶提供穩定、持久的極致效能。

Viper PV573 Gen5 x4 SSD 內建強大的資料安全保護與錯誤修正機制，不僅顯著提升 NAND 儲存的耐用性，還能確保資料完整性及系統穩定運行。透過先進的平均抹寫技術（Wear Leveling）大幅延長了 SSD 的使用壽命；同時採用4K LDPC 的錯誤修正機制，即使在長時間高負載的運行下，也能保持穩定一致的高效能。此外，Viper PV573 還提供長達五年的全球保固，為用戶在遊戲、影音編輯、3D 建模和渲染等高效能應用中，提供無憂的可靠保障。

這款新品 SSD 不僅代表了速度的進化，更展現了博帝科技對於尖端科技的不懈追求，為所有高效能應用帶來極致速度與穩定性的完美結合。

關於 Patriot 博帝集團

Patriot 博帝集團致力於設計、開發、製造及行銷高性能的記憶體及儲存產品與解決方案，為各行業用戶提供最佳的各式資料運用體驗。Patriot 博帝集團旗下擁有 Patriot、Viper Gaming 及 ACPI 等三大品牌，訴求不同市場區隔。Patriot 品牌提供最新的消費者記憶體及儲存技術，產品包括 DRAM、SSD 及快閃記憶體等；Viper Gaming 專注於極致超頻記憶體與專為重度遊戲玩家設計的遊戲裝備，提供高效能 DRAM、SSD 以及最新的遊戲周邊配件；ACPI 則是集團專為工控儲存解決方案所推出的品牌，以可靠性與品質提供工業應用及嵌入式系統所需的快閃儲存裝置。

關於 Viper™

Viper™ 是博帝集團旗下的高性能記憶體、SSD 以及快閃儲存解決方案的領導品牌。自 2007 年成立以來，Viper™ 以其備受讚譽的電腦記憶體系列一炮而紅，成為全球遊戲玩家中極致性能和信賴可靠的代名詞。2015 年，Viper™ 擴展其產品線，包括遊戲鍵盤、耳機和滑鼠，並提供入門、中階和高階等解決方案，以其豐富的功能屢獲殊榮，爲遊戲玩家提供最佳性能和品質，成爲競賽中勝出的重要憑藉。

*所有公司和/或產品名稱可能是與其相關的各自所有者的商號、商標和/或註冊商標。 功能、定價、可用性和規格如有更改，恕不另行通知。

SOURCE 博帝科技