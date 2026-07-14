多維科技推出 HFM2905 高頻磁場探頭，實現磁場訊號即時分析

——支援 DC～1.6MHz 寬頻量測、BNC類比輸出及可調式訊號調理，滿足高頻磁場量測需求

張家港2026年7月14日 /美通社/ -- 全球領先的磁感測器供應商、穿隧磁阻（TMR）技術先驅多維科技有限公司（MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT）正式推出HFM2905高頻磁場探頭。作為MDT低頻USB磁力計產品系列的重要補充，HFM2905專為高頻磁場訊號的即時觀測與分析而設計，整合寬頻量測、類比輸出及可調式訊號調理功能，採用USB供電，為電子產品研發、實驗室研究及工業測試提供便利且高效的磁場量測解決方案。

不同於傳統低頻磁力計，HFM2905可量測DC～1.6MHz高頻磁場訊號，能夠精確擷取快速變化的磁場波形。產品採用標準BNC類比輸出介面，可直接連接示波器或資料擷取系統（DAQ），即時觀測磁場訊號的波形、頻率及振幅。

HFM2905充分展現MDT TMR磁感測技術的獨特優勢，兼具寬頻響應與弱磁場高靈敏度量測能力，可精確即時分析快速變化的磁場訊號。

HFM2905內建訊號調理電路，提供多段增益及低通濾波頻寬設定，可因應不同頻率及訊號振幅的量測需求。產品採用標準USB供電，無需外接電源，並配備專用校正治具，整合精密帶狀線（Stripline）及電流互感器（CT），支援使用者現場校正，確保量測精度與結果可追溯。

HFM2905適用於交換式電源設計、電力電子開發、馬達驅動分析、變壓器與電感特性量測、EMI/EMC除錯、無線電力傳輸研究、自動測試設備（ATE）、科研實驗室、大專院校教學，以及其他需要即時高頻磁場量測的應用。

主要特色

高頻磁場量測範圍：DC～1.6MHz。

磁場量測範圍：0.1～2高斯（Gs）。

標準BNC類比輸出，可直接連接示波器及DAQ系統。

三段低通濾波頻寬：1kHz、100kHz、1.6MHz。

五段增益設定：1×、2×、5×、10×、20×。

USB供電，無需外接電源。

配備整合精密帶狀線及電流互感器（CT）的專用校正治具，支援現場校正。

輕巧便攜，適用於實驗室及現場量測。

MDT 簡介

多維科技創立於2010年，總部設在中國江蘇省張家港，並在中國深圳、成都、寧波，及新加坡、日本東京、美國加利福尼亞州聖約瑟設有分支機構。 MDT 自主擁有多項獨特的專利技術和先進的TMR生產基地，可批量生產高性能、低成本TMR磁感測器以滿足嚴格的應用需求。 多維科技的核心管理團隊由磁感測器技術和工程服務領域的業內精英和資深專家組成。 在核心團隊的帶領下，MDT 致力於為客戶帶來更多附加值，並確保他們的成功。 有關 MDT 詳情，請訪問：http://www.dowaytech.com/。

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SOURCE MultiDimension Technology Co., Ltd.