多維科技推出 TMR3111D 高效能 TMR 磁編碼器晶片

——支援同軸及離軸磁路設計，為人形機器人、四足機器人、伺服馬達系統及精密運動控制提供緊湊型磁編碼器解決方案

中國張家港2026年7月1日 /美通社/ -- 全球領先的磁感測器供應商、穿隧磁阻（TMR）技術先驅多維科技有限公司（MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT）正式推出TMR3111D高效能TMR磁編碼器晶片，為機器人、伺服驅動及工業運動控制提供高速、高精度旋轉位置量測解決方案。MDT將於2026 慕尼黑上海電子展展示此新品及最新TMR、AMR磁感測器產品系列。

TMR3111D結合MDT高靈敏度TMR磁感測技術與先進數位訊號處理技術，在超小型封裝中實現高速、高精度、非接觸式旋轉位置量測。產品支援同軸及離軸磁路設計，在維持優異角度精度、重複精度及長期穩定性的同時，為系統設計提供更高的機構設計彈性。

相較於傳統霍爾磁編碼器方案，MDT的TMR技術具備更高的磁靈敏度、更優異的訊噪比，以及更佳的磁場與機械安裝誤差容忍能力，可在嚴苛的運動控制環境下提供更穩定、更精確的位置量測，同時簡化系統整合，進一步提升新一代運動控制系統的整體效能與可靠性。

TMR3111D支援SPI、ABZ、PWM及UVW等多種工業標準輸出介面，可同時滿足絕對式與增量式編碼器應用需求。晶片內建自動增益補償及非線性校正功能，可自動補償安裝造成的磁場誤差，提高生產一致性並簡化組裝流程。產品最高支援40,000 rpm高速旋轉，特別適用於高速伺服系統、機器人關節致動器及其他高動態運動控制應用。

TMR3111D特別適用於人形機器人及四足機器人關節位置量測、伺服馬達系統、協作型機器人、工業機器人關節、精密運動控制系統，以及其他需要高速、高精度旋轉位置回授的應用。

主要特色

支援同軸及離軸磁路設計，為不同機構設計提供更大的設計自由度。

最高支援 40,000 rpm 高速旋轉。

優異的角度精度與重複精度，滿足高效能運動控制需求。

SPI絕對角度輸出，內部採用23位元資料格式。

ABZ增量輸出最高支援 4096 PPR。

支援PWM、UVW換相及Z相信號輸出。

內建自動校正及非線性校正功能。

工作電壓 3V～5V。

採用緊湊型 DFN10L 封裝（3mm×3mm×0.75mm）。

MDT 簡介

多維科技創立於2010年，總部設在中國江蘇省張家港，並在中國深圳、成都、寧波，及新加坡、日本東京、美國加利福尼亞州聖約瑟設有分支機構。 MDT 自主擁有多項獨特的專利技術和先進的TMR生產基地，可批量生產高性能、低成本TMR磁感測器以滿足嚴格的應用需求。 多維科技的核心管理團隊由磁感測器技術和工程服務領域的業內精英和資深專家組成。 在核心團隊的帶領下，MDT 致力於為客戶帶來更多附加值，並確保他們的成功。 有關 MDT 詳情，請訪問：http://www.dowaytech.com/。

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SOURCE MultiDimension Technology Co., Ltd.