多維科技推出 TMR1228D 高感度雙軸磁開關晶片，實現微安級持續磁場偵測

—— 具備±5高斯高感度、持續磁場偵測及正交A/B輸出，適用於智慧表計、旋轉與直線位置量測及運動控制

中國張家港2026年7月13日 /美通社/ -- 全球領先的磁感測器供應商、穿隧磁阻（TMR）技術先驅多維科技有限公司（MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT）正式推出TMR1228D雙軸雙極鎖存磁開關晶片。產品整合持續在線磁場偵測、±5高斯高感度、微安級超低功耗、雙軸感測及高頻響應，為智慧表計、工業位置量測、速度量測及運動控制等應用提供高效能磁感測解決方案。

TMR1228D整合高感度TMR磁感測元件與CMOS訊號調理電路，可將變化的磁場訊號精確轉換為數位輸出。不同於傳統霍爾磁開關通常採用分時供電方式降低功耗，TMR1228D充分發揮TMR技術低功耗優勢，在每軸僅1.5μA工作電流下即可實現持續在線磁場偵測，避免間歇取樣造成漏檢，大幅提升持續偵測應用的反應速度與系統可靠性。

TMR1228D整合獨立的X軸及Y軸感測通道，每個通道皆具有獨立輸出，可輸出工業標準正交A/B訊號，支援旋轉及直線位置、速度與方向量測，簡化運動感測系統設計，同時為多軸磁感測應用提供更高的設計彈性。

憑藉±5高斯的動作點及釋放點，TMR1228D可支援更小尺寸磁體、更大安裝氣隙及更高的機構設計裕量。針對需要較高磁場閾值或不同磁體配置的應用，MDT亦提供TMR1222D，其動作閾值為±17高斯，採用相同封裝與接腳定義，可滿足不同機構設計及磁路配置需求。

TMR1228D特別適用於智慧水表、瓦斯表、熱量表、正交編碼器、旋轉及直線位置與速度量測，以及各類電池供電或持續在線偵測應用。

主要特色

雙軸X/Y磁場感測，獨立輸出。

±5高斯動作點及釋放點，支援更小磁體及更大安裝氣隙。

無需分時供電，實現持續在線磁場偵測。

每軸工作電流低至1.5μA。

DC～1kHz高頻響應。

工業標準正交A/B輸出，支援旋轉及直線位置、速度與方向量測。

工作電壓1.8V～5.5V。

工業級工作溫度範圍-40°C～+125°C。

緊湊型DFN8L封裝（3×3×0.75mm）。

MDT 簡介

多維科技創立於2010年，總部設在中國江蘇省張家港，並在中國深圳、成都、寧波，及新加坡、日本東京、美國加利福尼亞州聖約瑟設有分支機構。 MDT 自主擁有多項獨特的專利技術和先進的TMR生產基地，可批量生產高性能、低成本TMR磁感測器以滿足嚴格的應用需求。 多維科技的核心管理團隊由磁感測器技術和工程服務領域的業內精英和資深專家組成。 在核心團隊的帶領下，MDT 致力於為客戶帶來更多附加值，並確保他們的成功。 有關 MDT 詳情，請訪問：http://www.dowaytech.com/。

媒體聯繫人 多維科技銷售部，電郵：[email protected] ， [email protected]，電話：+1-650-275-2318（美國）， +86-189-3612-1156（中國）

SOURCE MultiDimension Technology Co., Ltd.