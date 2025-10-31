預防網絡風險 HKIRC免費「網健通」快速找出網站漏洞 (網站表層掃瞄) 助企業預防黑客攻擊和資料洩露

「網健通」支援網安資源有限企業的免費網站安全檢測服務

「網健通」服務專為網安資源有限的企業提供支援，檢測服務透過模擬一般使用者的瀏覽行為，使用沒有入侵性的網站表層掃瞄主動檢測網站的安全漏洞，過程中完全不影響網站正常運作。檢測完成後，企業會收到一份內容簡單易明的報告，列明發現的安全隱患與具體改善建議，幫助企業迅速修補問題並評估是否需要安排更深入的安全檢查。

這種檢測方式能幫企業提前發現及定位潛在風險，並以零成本掌握現時網站的基本風險，以提升整體網站安全防護，有效預防黑客攻擊和資料洩露，保障網站安全與用戶體驗。此檢測服務特別適合中小企和非牟利機構，找出基本源頭風險，達到快速的風險管理效果，確保網站持續穩定運作。

服務特色：

快速檢測： 利用網站表層漏洞掃瞄技術，能在短時間內完成網站漏洞掃描，節省企業時間。

利用網站表層漏洞掃瞄技術，能在短時間內完成網站漏洞掃描，節省企業時間。 安全無入侵： 檢測過程安全可靠，不會對企業網站造成任何干擾或風險。

檢測過程安全可靠，不會對企業網站造成任何干擾或風險。 免費申請 ：降低安全檢測門檻，特別適合中小企及非牟利機構。

：降低安全檢測門檻，特別適合中小企及非牟利機構。 簡單報告 ：檢測結果以圖表及分數呈現，輕鬆理解。

：檢測結果以圖表及分數呈現，輕鬆理解。 專業支援 ：如需深入分析，HKIRC提供顧問服務及改善建議。

：如需深入分析，HKIRC提供顧問服務及改善建議。 持續防護：可申請定期檢測，確保網站長期安全。

為何企業需要「網健通」？

HKIRC一直關注香港互聯網社群的安全，過去為超過4萬個「.hk」網站進行檢測服務，旨在識別潛在的安全漏洞和風險，並提供具體的改善建議以提高整個網站安全；同時透過開放數據，進一步分析用戶網站的整體表現。根據 HKIRC 在 2025 年 3 月 27 日公布的網站安全漏洞調查結果，發現大多數近半香港中小企業網站有錯誤設定和缺少必要安全標頭等問題。這些漏洞增加網站被攻擊的風險，還可能導致資料洩露和顯示假內容。 詳細結果可看 HKIRC 的舊新聞發佈。

網絡攻擊手法越來越複雜，不再只針對大企業。中小企和非牟利機構因缺少專業 IT 團隊和網安預算，成為高風險群組。只靠傳統防護（如防火牆、防毒軟件）已不夠應付現在的攻擊，尤其網站涉及會員登入、線上交易或資料收集時，任何漏洞都可能造成資料外洩、財務損失甚至品牌信譽受損。

「網健通」透過主動檢測，幫助企業早發現潛在風險，並用簡單報告顯示風險優先級，讓管理層和技術團隊快速處理，縮短修復時間，降低損失。對資源有限的中小企來說，這是免費、低風險且高效的網絡安全方案，讓網站安全從「被動應對」轉為「預防為先」。

立即行動，守護您的網站

企業現可免費登記使用「網健通」服務，為網站進行全面的「健康檢查」，及早發現並修復潛在漏洞，確保客戶資料安全和品牌聲譽不受威脅。透過簡便快速的檢測流程，企業能有效防範各類網絡風險，提升整體防護能力。歡迎瀏覽 https://cybersec.hkirc.hk/tc/programme/healthy-web 了解更多詳情，或電郵至 [email protected] 聯絡我們，讓您的網站更安全、更可靠。

SOURCE 香港互聯網註冊管理有限公司