快鷺科技成為香港生產力促進局 (HKPC) DDIY 技術夥伴

快鷺科技（Kuailu）一直致力研發融合先進人工智能（AI）技術的企業應用平台，讓企業能夠更快速地建立及部署數碼系統，減少繁複的開發流程。為進一步切合企業的實際營運需求，快鷺科技近期隆重推出全新產品——「AI領域專家」。這項創新解決方案將深度行業知識與強大的 AI 運算能力完美結合，讓企業能針對特定業務場景，高效構建專屬的智能顧問，從而獲得精準的專業分析與決策支援。透過是次與 HKPC 的合作，Kuailu 期望讓更多香港企業能夠更容易接觸創新科技，並透過實用的數碼工具推動營運升級。

快鷺科技表示：「我們很榮幸能夠成為 HKPC DDIY 平台的技術夥伴。香港中小企正面臨數碼轉型的重要階段，透過『AI領域專家』等創新 AI 應用及自動化技術，我們希望協助企業簡化日常流程、整合數據並提升整體效率，讓科技真正成為企業成長的動力。」

未來，快鷺科技將繼續與 HKPC 及不同產業合作夥伴攜手，推動企業創新及數碼化發展，為香港企業創造更具競爭力的營商環境。

有關 快鷺科技的解決方案，歡迎瀏覽 HKPC DDIY 平台：

Kuailu Meeting – https://ddiy.hkpc.org/zh-hant/node/1636

Kuailu HR System – https://ddiy.hkpc.org/zh-hant/node/1643

Kuailu CRM System – https://ddiy.hkpc.org/zh-hant/node/1642

關於 快鷺科技

快鷺科技 ( Kuailu Tech) 致力打造一站式AI智能辦公系統，以AI智能體為引擎，融合 AI 辦公、AI 協作、AI 會議應用，構建全面而靈活的智能辦公生態。涵蓋人事、財務、採購、行政及 CRM 等核心業務範疇，透過建立統一的數據架構，整合多套系統，打破內部資訊孤島，實現業務流程與數據的互通。透過整合人、財、物等關鍵營運數據，協助企業釋放數據資產價值，將數據轉化為可行的智能分析與行動建議，從而降低營運成本、提升工作效率，推動企業邁向更高效、一體化智能辦公模式。

Website: www.kuailutech.com

WhatsApp: https://api.whatsapp.com/send?phone=%2B85244136643

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