快鷺科技成為香港生產力促進局 (HKPC) DDIY 技術夥伴

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快鷺科技

18 3月, 2026, 17:27 CST

助力中小企加速數碼轉型

香港2026年3月18日 /美通社/ -- 快鷺科技(香港)有限公司 (Kuailu Tech) 宣布正式成為香港生產力促進局（HKPC）「DDIY – Digital Do It Yourself」平台的技術夥伴，透過提供多元化的企業數碼解決方案，協助本地中小企更高效地推動數碼轉型，提升企業營運效率與競爭力。

HKPC 的 DDIY 平台致力為企業提供一站式數碼轉型資源，匯聚不同科技方案供應商，協助企業以更低門檻、更靈活的方式導入創新科技。作為平台的技術夥伴之一，快鷺科技將於平台上提供多項 AI 及企業管理相關解決方案，包括 AI 智能會議系統（Kuailu Meeting）、人力資源管理系統（Kuailu HR System）及客戶關係管理系統（Kuailu CRM System），協助企業優化內部管理流程、提升團隊協作效率，並透過 AI 技術推動業務自動化。

Kuailu logo and solutions have been published on HKPC DDIY
Kuailu logo and solutions have been published on HKPC DDIY
Kuailu Becomes HKPC DDIY Technology Partner
Kuailu Becomes HKPC DDIY Technology Partner
Kuailu logo and solutions have been published on HKPC DDIY Kuailu Becomes HKPC DDIY Technology Partner

快鷺科技（Kuailu）一直致力研發融合先進人工智能（AI）技術的企業應用平台，讓企業能夠更快速地建立及部署數碼系統，減少繁複的開發流程。為進一步切合企業的實際營運需求，快鷺科技近期隆重推出全新產品——「AI領域專家」。這項創新解決方案將深度行業知識與強大的 AI 運算能力完美結合，讓企業能針對特定業務場景，高效構建專屬的智能顧問，從而獲得精準的專業分析與決策支援。透過是次與 HKPC 的合作，Kuailu 期望讓更多香港企業能夠更容易接觸創新科技，並透過實用的數碼工具推動營運升級。

快鷺科技表示：「我們很榮幸能夠成為 HKPC DDIY 平台的技術夥伴。香港中小企正面臨數碼轉型的重要階段，透過『AI領域專家』等創新 AI 應用及自動化技術，我們希望協助企業簡化日常流程、整合數據並提升整體效率，讓科技真正成為企業成長的動力。」

未來，快鷺科技將繼續與 HKPC 及不同產業合作夥伴攜手，推動企業創新及數碼化發展，為香港企業創造更具競爭力的營商環境。

有關 快鷺科技的解決方案，歡迎瀏覽 HKPC DDIY 平台：
Kuailu Meeting – https://ddiy.hkpc.org/zh-hant/node/1636
 Kuailu HR System – https://ddiy.hkpc.org/zh-hant/node/1643
 Kuailu CRM System – https://ddiy.hkpc.org/zh-hant/node/1642 

關於 快鷺科技
快鷺科技 ( Kuailu Tech) 致力打造一站式AI智能辦公系統，以AI智能體為引擎，融合 AI 辦公、AI 協作、AI 會議應用，構建全面而靈活的智能辦公生態。涵蓋人事、財務、採購、行政及 CRM 等核心業務範疇，透過建立統一的數據架構，整合多套系統，打破內部資訊孤島，實現業務流程與數據的互通。透過整合人、財、物等關鍵營運數據，協助企業釋放數據資產價值，將數據轉化為可行的智能分析與行動建議，從而降低營運成本、提升工作效率，推動企業邁向更高效、一體化智能辦公模式。

Website: www.kuailutech.com
WhatsApp: https://api.whatsapp.com/send?phone=%2B85244136643 

SOURCE 快鷺科技

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