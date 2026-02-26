理光第三度於 IDC MarketScape「全球高速噴墨」評比中獲評為領導者

理光公司執行役員暨理光圖文傳播事業部（Ricoh Graphic Communications）總裁 Koji Miyao 表示：

「我們非常榮幸能於 IDC MarketScape 中獲評為領導者。我們致力於協助客戶在不斷演變的印刷生產環境中，最佳化其營運定位與策略。我們的服務、解決方案與自主研發技術，皆依據各個客戶的營運需求量身打造。我們與客戶攜手合作、共同創新，陪伴其在營運轉型、服務擴展與業務成長的每一步。」

IDC 研究總監 Tim Greene 表示：

「理光於 IDC MarketScape 全球高速噴墨評比中獲評為領導者，主因在於其兼具創新力、效能與執行力，並積極支援客戶推動高速噴墨相關計畫。理光在多項客戶重視的關鍵合作面向表現突出，包括設備能力 —— 從先進噴頭與乾燥技術，到完善的服務與支援體系。」

*IDC #US52990625, 2025 年 12 月

關於 IDC MarketScape

IDC MarketScape 供應商評估模型旨在提供特定市場中 ICT（資訊與通訊科技）供應商競爭力概況。其研究方法採用嚴謹的評分機制，結合質化與量化標準，最終以單一圖像方式呈現各供應商在該市場中的定位。

IDC MarketScape 提供清晰的分析架構，使 IT 與電信供應商的產品與服務組合、能力與策略，以及當前與未來市場成功關鍵因素得以進行有意義的比較。該架構同時為科技採購者提供 360 度全方位評估，協助其了解現有與潛在供應商的優勢與弱點。

關於理光

Ricoh 為整合式數位服務與列印及影像解決方案的領導供應商，致力於支援辦公室與工作空間的數位轉型，並優化企業營運績效。

理光總部位於東京，業務遍及全球約 200 個國家與地區，並以其 85 年來所累積的專業知識、技術實力與組織能力為基礎，持續為客戶創造價值。截至 2025 年 3 月止的會計年度，理光集團全球銷售額達 2 兆 5,270 億日圓（約 168 億美元）。

理光的使命與願景，是透過理解並轉化人們的工作方式，協助每一位個人實現「透過工作獲得滿足（Fulfilment through Work）」，釋放其潛能與創造力，共同邁向永續未來。

更多資訊請參閱：www.ricoh.com

©2026 RICOH ASIA PACIFIC PTE LTD. 版權所有。文中所提及之所有產品名稱均為其各自公司之商標。

