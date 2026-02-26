리코, IDC 마켓스케이프 선정 글로벌 고속 잉크젯 부문에서 3회 연속 리더로 선정

도쿄, 2026년 2월 26일 /PRNewswire/ -- 리코는 IDC 마켓스케이프: 전 세계 고속 잉크젯 2025 공급업체 평가*에서 세 번째로 리더스 카테고리에 선정되었습니다.

보고서에 따르면 "리코는 입증된 신뢰성, 강력한 기술 서비스, 혁신에 대한 지속적인 투자를 바탕으로 글로벌 시장에서 영향력을 확보하고 있으며, 프린트헤드 정밀도, 작업 자동화, 지속가능성 기능 분야의 발전을 주도하고 있다"고 밝혔습니다. 이어 "리코는 토너 기반 인쇄기 분야에서 강력하고 상호 보완적인 포트폴리오를 보유하고 있다"고 덧붙였습니다.

RICOH ProTM VC80000 고속 잉크젯 프레스

리코 그래픽 커뮤니케이션즈 사장 겸 리코 주식회사 수석 임원인 미야오 코지(Koji Miyao)는 "IDC 마켓스케이프에서 리더로 인정받게 되어 매우 기쁘게 생각한다"며 "고객이 빠르게 변화하는 인쇄 생산 환경을 성공적으로 관리할 수 있도록 운영 최적화에 주력하고 있다"고 말했습니다. 또한 "당사의 서비스, 솔루션 및 자체 개발 기술은 각 운영 환경의 개별적인 요구에 맞춰 전문적으로 설계되며, 고객이 운영을 진화시키고 서비스를 확장하며 비즈니스를 성장시키는 전 과정에서 협력과 공동 혁신을 통해 지원하고 있다"고 밝혔습니다.

IDC의 연구 책임자인 팀 그린(Tim Greene)은 "리코는 혁신, 성능, 실행력을 결합하고 고객의 고속 잉크젯 이니셔티브를 지원함으로써 IDC 마켓스케이프 글로벌 고속 잉크젯 부문에서 리더로 선정되었다"며 "첨단 프린트헤드 및 건조 기술부터 서비스 및 지원에 이르는 장비 역량까지, 고객이 파트너십에서 기대하는 핵심 영역에서 매우 강력한 경쟁력을 보유하고 있다"고 평가했습니다.

* IDC 보고서 번호 US52990625, 2025년 12월 말 기준

IDC 마켓스케이프에 관하여

IDC 마켓스케이프 공급업체 평가 모델은 특정 시장에서 ICT(정보통신기술) 공급업체의 경쟁적 적합성에 대한 개요를 제공하기 위해 설계되었습니다. 해당 연구 방법론은 정성적 및 정량적 기준을 기반으로 한 엄격한 점수 산정 방식을 활용하여, 특정 시장 내 각 공급업체의 위치를 단일 그래픽으로 시각화합니다.

IDC 마켓스케이프는 IT 및 통신 공급업체의 제품 및 서비스 제공 역량과 전략, 그리고 현재 및 미래의 시장 성공 요인을 의미 있게 비교할 수 있는 명확한 프레임워크를 제공합니다. 또한 이 프레임워크는 기술 구매자에게 현재 및 잠재적 공급업체의 강점과 약점에 대한 360도 평가를 제공합니다.

리코 소개

리코는 업무 환경과 작업 공간의 디지털 전환을 지원하고 비즈니스 성과를 최적화하기 위해 설계된 통합 디지털 서비스 및 인쇄 및 이미징 솔루션을 제공하는 선도적인 기업입니다.

도쿄에 본사를 둔 리코의 글로벌 사업은 약 200개 국가 및 지역의 고객에게 도달하며, 85년 역사 동안 축적된 지식, 기술 및 조직 역량을 바탕으로 지원됩니다. 2025년 3월로 종료된 회계연도 기준, 리코 그룹의 전 세계 매출은 2조 5,270억 엔(약 168억 달러)을 기록했습니다.

리코의 사명과 비전은 사람들의 업무 방식을 이해하고 변화시켜 그들이 '일을 통한 성취감'을 찾을 수 있도록 돕는 것입니다. 이를 통해 잠재력과 창의성을 발휘하여 지속 가능한 미래를 실현하는 것이 우리의 목표입니다.

자세한 내용은 www.ricoh-korea.co.kr을 방문해 주십시오.

