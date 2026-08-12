智電取得 IEC 62443-3-3 SL2 國際工控資安驗證 強化智慧儲能系統安全與整合實力

IEC 62443-3-3著重於系統層級的資安要求，其中SL1為防範無意或偶發資安違規行為的基礎安全等級。智電此次取得SL2國際工控資安驗證，資安防護等級優於目前台電相關規範常見的要求。此次驗證內容涵蓋身分驗證、權限管理、系統完整性、安全事件紀錄及安全通訊等安全機制；智電並將工控資安設計融入能源管理系統架構，進一步強化系統整體安全性、可靠性與資安韌性。

智電總經理黃李堅博士表示：「隨著能源轉型持續推進，工控資安已成為智慧能源系統不可或缺的核心能力。此次取得 IEC 62443-3-3 SL2 國際工控資安驗證，不僅是智電在智慧能源與工控資安領域的重要里程碑，也展現公司長期投入自主研發、產品安全設計與系統整合的成果。更重要的是，我們能將這些技術能力實際運用於客戶專案，協助客戶建置兼具系統安全、運行可靠性與資安韌性的智慧能源系統。」

黃總經理進一步表示，近兩年來，智電亦陸續通過 ISO/IEC 27001 資訊安全管理系統與 ISO 9001 品質管理系統驗證及日本 JC-STAR ☆1認證。透過不同國際標準的導入，智電持續從企業制度、產品設計到系統應用等面向，檢視並強化整體資安與品質管理能力，將改善成果落實於日常營運、產品開發及客戶專案之中。

未來智電將持續以自主研發為核心，深化能源管理、系統整合及工控資安等關鍵技術，推動智慧能源產品與系統平台持續升級，並強化從系統規劃、建置導入到營運維護的整體服務能力。同時，智電將積極接軌國際標準、拓展日本、澳洲及東南亞市場，攜手合作夥伴布局儲能及多元智慧能源應用，為不同產業與場域提供更安全、更可靠且更具韌性的解決方案，協助全球客戶提升能源管理效能、降低營運風險，成為推動智慧能源發展值得信賴的長期夥伴。

SOURCE 智電系統股份有限公司