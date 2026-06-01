威強電 (IEI) 於 2026 COMPUTEX 展出強韌邊緣 AI 平台：推動 AI 在工業應用的落地部署

威強電副總經理李曜琮表示：「AI 正從概念展示逐步邁向實質的邊緣落地部署階段。」李曜琮進一步強調：「客戶現階段需要的是一個能全面整合運算、控制、網路與管理功能的安全平台，而我們此次所展示的強韌解決方案，正是為因應此產業轉型需求而打造。」

工業 AI 落地的四大關鍵能力｜威強電主攤位：南港展覽館 2 館 #P0114

隨著 AI 加速導入工廠產線，企業必須同時兼顧運算效能、控制精度、資安防護與環境耐受性。威強電以四大核心能力回應工業 AI 的部署需求，協助企業建構可靠且具擴充性的邊緣 AI 架構：

高效能運算與 AI 推論能力 ： 專為處理邊緣端高負載 AI 任務所打造，涵蓋多元的工業應用場景 。 展出產品包含針對大型語言模型 (LLM) 與視覺 AI 最佳化的邊緣 AI 伺服器 (GAIA-5040A)、具備 100G 高速網路傳輸的邊緣 AI 伺服器 (PUZZLE-9070)，以及工業級緊湊型系統 (GAIA-NAGX/NNX、TANK-XM813)，為工業運算建構完整且高彈性的基礎平台。

： 專為處理邊緣端高負載 AI 任務所打造，涵蓋多元的工業應用場景 展出產品包含針對大型語言模型 (LLM) 與視覺 AI 最佳化的邊緣 AI 伺服器 (GAIA-5040A)、具備 100G 高速網路傳輸的邊緣 AI 伺服器 (PUZZLE-9070)，以及工業級緊湊型系統 (GAIA-NAGX/NNX、TANK-XM813)，為工業運算建構完整且高彈性的基礎平台。 工業邊緣即時控制 ：具體展現軟體定義自動化 (Software-defined automation) 的實務應用。TANK-XM811 與 DRPC-W-ASL 平台透過整合三菱電機 (Mitsubishi Electric) 的 SWM-G 運動控制與基於 ROS2 架構的 RV-2FR 機械手臂控制，實現極具彈性的控制架構。

：具體展現軟體定義自動化 (Software-defined automation) 的實務應用。TANK-XM811 與 DRPC-W-ASL 平台透過整合三菱電機 (Mitsubishi Electric) 的 SWM-G 運動控制與基於 ROS2 架構的 RV-2FR 機械手臂控制，實現極具彈性的控制架構。 因應 CRA 資安規範，提供快速資安漏洞應變能力 ：產品開發基於 IEC 62443-4-1 安全設計開發原則，致力於協助客戶全面強化產品的網路資訊安全，並針對重點客戶提供快速的漏洞回應支援服務。

：產品開發基於 安全設計開發原則，致力於協助客戶全面強化產品的網路資訊安全，並針對重點客戶提供快速的漏洞回應支援服務。 聚焦垂直應用的高耐用設計：針對不同產業場域需求，展示具備 DNV 認證的海事專用解決方案，以及適用於食品飲料產線高壓清洗環境的 IP69K 不鏽鋼系統，展現威強電在嚴苛工業環境中的產品設計與垂直整合能力。

專為關鍵任務打造的 AMR 安全防護方案｜Intel 展區：世貿一館 #A0618

面對半導體晶圓搬運對人員安全、系統穩定性與產線不中斷運作的嚴苛要求，威強電於 Intel 展區展示專為關鍵任務打造的 AMR 安全防護方案。此方案透過單一台 TANK-XM813 系統結合 iVEC 平台，即可深度整合行動協作機器人（Mobile Cobot）管理與 AI 視覺入侵偵測功能。

該系統搭載 Intel® OpenVINO™ 技術，能即時分析影像並精準辨識現場人員動態，當偵測到人員進入作業區域時，系統可透過內部軟體定義網路（SDN）即時觸發安全停止機制。這項邊緣一體化架構，讓客戶無須額外配置獨立的 AI 電腦，即可降低工安風險與非預期停機時間，同時簡化系統整合、部署與後續維護的複雜度。

誠摯邀請與交流

探索「強韌邊緣 AI 平台」： 威強電主攤位（南港展覽館二館，攤位 #P0114 ）

體驗「專為關鍵任務打造的 AMR 安全防護方案」： Intel 展區（世貿一館，攤位 #A0618 ）

預約現場技術諮詢：https://www.ieiworld.com/tw/support/con_show.php?cid=119

威強電工業電腦股份有限公司 (IEI Integration Corp.)

威強電（IEI Integration Corp.）為全球工業運算解決方案供應商，專注於 Edge AI、遠端基礎架構管理與強固型嵌入式系統。產品與解決方案廣泛應用於智慧製造、智慧建築、交通運輸與全球關鍵任務工業場域，協助企業打造更穩定、安全且具擴充性的智慧化基礎架構。

SOURCE IEI Integration Corp.