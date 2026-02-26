IEI 於 2026 Embedded World 展示 Secure-by-Design 強韌邊緣基礎架構，賦能 AI 時代的工業營運韌性

隨著營運科技 (OT) 與資訊科技 (IT) 的加速融合，工業營運商必須保護基礎架構、維持系統運行時間 (Uptime)，並為 NIS2 指令與《歐盟網路韌性法案》(CRA) 等法規要求做好準備。IEI 的展出核心聚焦於「韌性 (Resilience)」，強調系統在面對網路威脅、嚴苛環境與 24/7 高負載運作情境下，仍能維持安全性與持續營運能力。策略亮點：從風險控管到營運就緒 (From Risk to Readiness) IEI 副總經理 李曜琮表示：「工業營運商正面臨雙重挑戰：既要在邊緣端部署要求日益嚴苛的 AI 工作負載，又得應對如 NIS2 與《網路韌性法案》(CRA) 等不斷演進的資安法規。在 Embedded World 2026，我們將展示 IEI 如何整合高效能邊緣運算與嚴謹的資安治理架構，協助客戶在合規與效能之間取得平衡，將潛在風險轉化為可控且可管理的營運能力。」

強韌邊緣基礎架構的四大支柱：

加速Edge AI推論部署：

IEI將重點展示整合性的Edge AI運算解決方案，這些方案結合了 iVEC CANAI虛擬化 AI 加速框架、高效能 LLM 推論伺服器，以及緊湊且節能的邊緣 AI 系統。這些系統建立在 Secure-by-Design 的基礎上，支援 Intel ® Core™ Ultra (Series 2) 處理器與 NVIDIA ® Jetson AGX Orin™ 平台，在確保系統安全與合規的前提下，提供穩定且高效的 AI 運算能力。





透過專屬的 PSIRT （產品資安事件應變小組）運作與公開的資安通報 (Security Advisory) 平台，IEI 確保關鍵任務系統時刻受到保護。此資安治理框架遵循 IEC 62443 等國際公認的工業網路安全標準，並因應 CRA 等歐盟資安法規持續更新的要求。





IEI將展示專為 CIM (電腦整合製造) 環境設計的 iRM 遠端管理方案，該方案將備援管理與 Out-of-band (OOB) 遠端作業系統復原技術結合，實現集中監控、高可用架構與故障快速復原能力，支援 24/7 持續運作的關鍵營運系統。





專區將展示針對嚴苛環境打造的強固型系統，包含通過挪威船級社 (DNV) 認證的海事平台，以及專為食品加工業設計、達 IP69K 防水防塵等級的不鏽鋼系統，確保在最惡劣的環境下依然能可靠運作。

誠摯邀請您蒞臨交流

歡迎蒞臨 Hall3, 359 探索專為工業數位轉型打造的安全與強韌邊緣基礎架構解決方案。

預約技術咨詢：

https://www.ieiworld.com/en/support/con_show.php?cid=118

使用我們的免費入場券代碼：ew26567451。

威強電工業電腦股份有限公司 (IEI Integration Corp.)

威強電工業電腦為全球領先的工業運算解決方案供應商，專注於 Edge AI (邊緣人工智慧)、遠端基礎架構管理，以及強固型嵌入式系統，產品廣泛應用於全球智慧製造、智慧建築、交通運輸及關鍵任務等工業領域。

