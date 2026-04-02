台日產業合作新篇章：展嘉科技、思銳智慧聯袂參展日本 IT Week，展示搭載創鑫智慧加速卡之地端 AI 方案

此次合作集結了三方核心技術，並將由思銳智慧與展嘉科技團隊於現場進行深度展示：

展嘉科技 (Netiotek)： 提供工業級邊緣運算平台 NERMPC-265K。具備優異的穩定性與散熱設計，是 AI 方案在地端長期運行的理想承載體。

思銳智慧 (ShareGuru)： 提供企業級文件語意檢索與問答系統。透過其核心 ShareQA 技術，能將多樣化的企業文件轉化為即時、精準的知識庫。

創鑫智慧 (Neuchips)： 提供專為 Transformer 架構調配的 AI 推論加速卡。其低功耗且容易佈署的特性，能顯著降低企業導入 LLM 的運算成本。

前瞻佈局：體驗第一代，見證下一代

「創鑫智慧致力於突破算力瓶頸，目前已著手規劃下一代專為生成式 AI 優化的硬體方案，透過先進架構支援更大規模的模型配置，全面升級地端推論的處理速度與精準度。我們誠摯邀請業界先進親臨現場，體驗現有的第一代方案。您的回饋將成為我們優化下一代產品的重要參考。」

【展覽資訊】

活動名稱： 日本 IT Week (Embedded, Edge & IoT 開發展)

日期： 4 月 8 日至 10 日 West Hall 3, 4樓, W20-22 (TAIWAN TECH PAVILION )

歡迎至現場感受高效能地端 AI 帶來的技術革新，與我們的專家團隊交流！

SOURCE 創鑫智慧