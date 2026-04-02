日台技術協力（Taiwan-Japan Tech Collaboration）の歴史に新たなる1ページを刻む：NetiotekとShareGuru、Japan IT WeekでNeuchipsを搭載したオンプレミスAIソリューションを展示

台北、2026年4月2日 /PRNewswire/ -- 生成AIアプリケーションがクラウドから企業内環境に移行するなか、データ・セキュリティの強化とローカライズされたパフォーマンスに対する需要が急増し続けています。Institute for Information Industry傘下の Taiwan-Japan Industrial Collaboration Promotion Office (TJIC)の支援を受け、Neuchips、Netiotek、ShareGuruの3社が戦略的提携を結び、統合型オンプレミスAIソリューションを共同でリリースしました。

この包括的なパッケージは、高性能AIアクセラレーション・カード、産業グレードのエッジ・コンピューティング・サーバー、洗練された知識ベースのQ&Aシステムを組み合わせたものです。

3社連携：ローカライズされたAIの基盤構築

本パートナーシップは、業界をリードする3社のコア技術を統合するものです。本ソリューションは、次回の展示会でShareGuruとNetiotekのチームによって紹介される予定です。

Netiotek NERMPC-265K 産業グレードのエッジコンピューティングプラットフォームを提供します。優れた安定性と熱設計で知られ、長期的なオンプレミスAI運用に理想的なハードウェア基盤として機能します。

産業グレードのエッジコンピューティングプラットフォームを提供します。優れた安定性と熱設計で知られ、長期的なオンプレミスAI運用に理想的なハードウェア基盤として機能します。 ShareGuru エンタープライズレベルのセマンティック文書検索とQ&Aシステムを提供します。コア技術である ShareQA を活用し、様々な企業文書をリアルタイムで高精度な知識ベースに変換します。

エンタープライズレベルのセマンティック文書検索とQ&Aシステムを提供します。コア技術である を活用し、様々な企業文書をリアルタイムで高精度な知識ベースに変換します。 NeuchipsTransformerアーキテクチャに最適化されたAI推論アクセラレーションカードを提供します。低消費電力と導入の容易さにより、大規模言語モデル（LLM）を採用する企業の運用コストを大幅に削減します。

未来志向の戦略：今日を体験し、明日を目撃する

「Neuchipsは、計算におけるボトルネックを克服することに専念しています。我々はすでに、生成AIに最適化された次世代ハードウェア・ソリューションの計画を始めています」と、広報担当者は述べています。「より大規模なモデル構成をサポートする高度なアーキテクチャを活用することで、オンプレミス推論の処理速度と精度を包括的に向上させることを目指しています。業界のリーダーたちに、私たちの第一世代のソリューションを直接体験していただきたいと心から願っています。皆さまからのフィードバックは、次世代製品を改良していくうえで大いに参考となります。」

展示会情報

高性能オンプレミスAIの技術革新を体験し、当社の専門家チームと交流してください

イベント Japan IT Week (組込み・エッジ・IoTコンピューティングEXPO)

(組込み・エッジ・IoTコンピューティングEXPO) 日付 4月8日～4月10日

4月8日～4月10日 場所 東京ビッグサイト（日本）

ウェストホール3、4階、W20-22 (台湾テックパビリオン)

パートナーについて

Netiotek OT-ITコネクティビティ、AIoT、ローカルLLM向けの堅牢なエッジコンピューティングに特化しています。

OT-ITコネクティビティ、AIoT、ローカルLLM向けの堅牢なエッジコンピューティングに特化しています。 ShareGuru AIを活用したナレッジマネジメントとセマンティック検索技術のイノベーターです。

AIを活用したナレッジマネジメントとセマンティック検索技術のイノベーターです。 Neuchips 生成AI時代に合わせたエネルギー効率に優れたAI ASICソリューションを提供する第一人者です。

SOURCE Neuchips